من هم الأكثر احتياجاً للتطعيم بلقاح كورونا.. صحة سوهاج تجيب.. فيديو

قالت مديرة صحة سوهاج، الدكتورة كريمة حامد، إنه تم تجهيز مكان لاستقبال المواطنين لتلقى لقاح فيروس كورونا، لافتة إلى ان اليوم هو أول يوم لتلقى المواطنين جرعات اللقاح ضد فيروس كورونا، مضيفة أن المواطنين حرصوا على الحضور منذ الساعة 9 صباحًا، ومستمر العمل حتى الساعة 5 مساء فى مركز اللقاح.





وأضافت مديرة صحة سوهاج، خلال لقاء خاص مع فضائية " اكسترا نيوز"، أنه من المقرر تطعيم المصابين بأمراض مزمنة مثل "الفشل الكلوي والسكري وارتفاع ضغط الدم والأمراض الصدرية"، ثم مرضى نقص المناعة والأورام وكبار السن، وهي الفئات التي لديها عوامل خطورة مرتفعة حال الإصابة بمرض"كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس.





وتابعت ان هناك 50 مواطنًا مسجلين على موقع وزارة الصحة وسيتم تلقيهم للقاح فى المركز الطبي.





وأطلقت وزارة الصحة والسكان، الموقع الإلكتروني، لتسجيل المواطنين بياناتهم، صباح الأحد الماضي، كما أنه تم تقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع، إلى 3 مجموعات بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميًا، وهم (العاملون في القطاع الطبي، بالإضافة إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبي وهم كل من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن)، على الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل http://www.egcovac.mohp.gov.eg/



