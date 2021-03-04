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تعليم

قافلة جامعة سوهاج البيطرية تعالج ٨٢١ من الماشية بقرية الأحايوه

الخميس 04/مارس/2021 - 03:52 م
جانب من القافلة
جانب من القافلة
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أنغام الجنايني
نظمت كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج قافلة بيطرية مجانية لعلاج الحيوانات والدواجن بقرية الاحايوه غرب التابعة لمركز العسيرات، حيث تم فحص وعلاج ٨٢١ حالة مرضية من أبقار وجاموس وأغنام وماعز وخيول وغيرها من أنواع الحيوانات.

وأوضح الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، أن الكلية تسعي إلى تقديم الخدمات العلاجية البيطرية المجانية للقري الأكثر احتياجاََ، مضيفًا أن قرية الأحايوه من القري المشمولة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي (حياه كريمة) لتطوير القري الأكثر إحتياجًا وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية.

وقال الدكتور بهاء الدين علي القائم بعمل عميد الكلية، أن القافلة قامت بعلاج وفحص عدد من الحالات المرضية، التي تنوعت بين طب الحيوان من أمراض باطنة وأمراض معدية وتشخيص حمل وحالات جراحة، إلى جانب إجراء عدد من العمليات لبعض الحيوانات التي احتاجت التدخل الجراحي، مضيفًا أنه تم تشخيص وعلاج ٤٥حالة من الطيور بمختلف أنواعها ممثلة لحظائر وعشش في البيوت، كما تم رش جميع الحالات المترددة للعلاج من الطفيليات الخارجية.


وأضاف الدكتور محمد حسني الرشيدي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أنه شارك بالقافلة عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية و 22 من طلاب الكلية، مشيرًا إلى أن هذه القوافل لها دور هام في التدريب العملي للطلاب لتأهيلهم لسوق العمل البيطري بعد التخرج، حيث يتم تدريبهم علي كيفية التعامل مع الحالات المرضية وطرق التواصل الصحيحة مع أصحابها.
قافلة جامعة سوهاج البيطرية تعالج ٨٢١ من الماشية بقرية الأحايوه
قافلة جامعة سوهاج البيطرية تعالج ٨٢١ من الماشية بقرية الأحايوه
قافلة جامعة سوهاج البيطرية تعالج ٨٢١ من الماشية بقرية الأحايوه
قافلة جامعة سوهاج البيطرية تعالج ٨٢١ من الماشية بقرية الأحايوه
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