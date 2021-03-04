قافلة جامعة سوهاج البيطرية تعالج ٨٢١ من الماشية بقرية الأحايوه

نظمت كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج قافلة بيطرية مجانية لعلاج الحيوانات والدواجن بقرية الاحايوه غرب التابعة لمركز العسيرات، حيث تم فحص وعلاج ٨٢١ حالة مرضية من أبقار وجاموس وأغنام وماعز وخيول وغيرها من أنواع الحيوانات.





وأوضح الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، أن الكلية تسعي إلى تقديم الخدمات العلاجية البيطرية المجانية للقري الأكثر احتياجاََ، مضيفًا أن قرية الأحايوه من القري المشمولة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي (حياه كريمة) لتطوير القري الأكثر إحتياجًا وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية.





وقال الدكتور بهاء الدين علي القائم بعمل عميد الكلية، أن القافلة قامت بعلاج وفحص عدد من الحالات المرضية، التي تنوعت بين طب الحيوان من أمراض باطنة وأمراض معدية وتشخيص حمل وحالات جراحة، إلى جانب إجراء عدد من العمليات لبعض الحيوانات التي احتاجت التدخل الجراحي، مضيفًا أنه تم تشخيص وعلاج ٤٥حالة من الطيور بمختلف أنواعها ممثلة لحظائر وعشش في البيوت، كما تم رش جميع الحالات المترددة للعلاج من الطفيليات الخارجية.







