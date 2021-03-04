محافظ الفيوم يشهد تطعيم المواطنين بلقاح "كورونا"

شهد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، فعاليات اليوم الأول لتلقي المواطنين لقاح "فيروس كورونا"، وذلك بالمركز الطبي الحضري بمنطقة كيمان فارس بمدينة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ خلال زيارته للمركز الطبي الحضري بكيمان فارس تفقد غرف تقييم ما قبل التطعيم، والتسجيل، وغرفة التطعيم، بهدف طمأنة المواطنين الذين يتلقون اللقاح، والتأكيد على أن الدولة تعمل جاهدة لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية لهم بشكل مناسب.
وأشار محافظ الفيوم، إلى أنه حريص على متابعة المواطنين عند تلقيهم اللقاح باليوم الأول للاطمئنان على سير الأعمال على الوجه الأكمل وفقًا للاجراءات التى اتخذتها وزارة الصحة والسكان لمكافحة العدوى، مؤكدًا أن الدولة حريصة على تطعيم كافة المواطنين المسجلين على تطبيق لقاح فيروس كورونا بوزارة الصحة، بالتزامن مع باقي الفئات المستهدفة من الأطقم الطبية.
وأعرب المحافظ، عن خالص شكره وتقديره للفرق الطبية، التي تتعامل مع حالات الإصابة بــ"كورونا"، تقديرًا لمجهوداتهم ودورهم الكبير فى مواجهة هذا الفيروس اللعين، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم اللازم للاستمرار فى استكمال هذه الجهود، مناشدًا جموع المواطنين بسرعة التسجيل لتلقى اللقاح لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.
فيما أوضح وكيل وزارة الصحة بالفيوم ، أن إجمالي من تم إخطارهم عبر رسائل نصية لتلقي اللقاح بلغ 50 مواطنًا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرًا أن العمل مستمر بالمركز الطبي لتلقي جميع المسجلين اللقاحات.