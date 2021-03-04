محافظ الفيوم يشهد تطعيم المواطنين بلقاح "كورونا"

شهد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، فعاليات اليوم الأول لتلقي المواطنين لقاح "فيروس كورونا"، وذلك بالمركز الطبي الحضري بمنطقة كيمان فارس بمدينة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم.





أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن المحافظ خلال زيارته للمركز الطبي الحضري بكيمان فارس تفقد غرف تقييم ما قبل التطعيم، والتسجيل، وغرفة التطعيم، بهدف طمأنة المواطنين الذين يتلقون اللقاح، والتأكيد على أن الدولة تعمل جاهدة لتوفير الخدمات الطبية والعلاجية لهم بشكل مناسب.





وأشار محافظ الفيوم، إلى أنه حريص على متابعة المواطنين عند تلقيهم اللقاح باليوم الأول للاطمئنان على سير الأعمال على الوجه الأكمل وفقًا للاجراءات التى اتخذتها وزارة الصحة والسكان لمكافحة العدوى، مؤكدًا أن الدولة حريصة على تطعيم كافة المواطنين المسجلين على تطبيق لقاح فيروس كورونا بوزارة الصحة، بالتزامن مع باقي الفئات المستهدفة من الأطقم الطبية.





وأعرب المحافظ، عن خالص شكره وتقديره للفرق الطبية، التي تتعامل مع حالات الإصابة بــ"كورونا"، تقديرًا لمجهوداتهم ودورهم الكبير فى مواجهة هذا الفيروس اللعين، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم اللازم للاستمرار فى استكمال هذه الجهود، مناشدًا جموع المواطنين بسرعة التسجيل لتلقى اللقاح لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا.





فيما أوضح وكيل وزارة الصحة بالفيوم ، أن إجمالي من تم إخطارهم عبر رسائل نصية لتلقي اللقاح بلغ 50 مواطنًا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرًا أن العمل مستمر بالمركز الطبي لتلقي جميع المسجلين اللقاحات.



