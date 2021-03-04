أسهل طريقة لتنظيف بوجيهات السيارة

تعتبر البوجيهات من أهم أجزاء السيارة التي تساهم في عمل المحرك بكفاءة عالية، لأنها الجزء المسؤول عن إطلاق الشرارة الأولى لعملية اشتعال خليط الهواء والبنزين داخل المحرك لتوليد الطاقة اللازمة لحركة السيارة وعمل المحرك بالشكل المطلوب.





وفي بعض الأحيان يقوم صاحب السيارة بشراء بوجيهات بلاتينيوم عالية الكفائة لتستمر داخل المحرك لفترات طويلة ويكون سعرها مرتفع نظرا لشدة تحملها ومع كثرة الاستهلاك تحتاج البوجيهات للتنظيف من الرواسب والصدأ المتراكمة عليها لحمايتها من التلف والحفاظ عليها فتره أطول.. وفي هذا السياق نطرح عليكم طرق تنظيف بوجيهات المحرك.







طريق تنظيف بوجيهات المحرك:



9– بعد الانتهاء من تنظيف البوجيهات قم بإعادة تركيبها مرة أخرى مع اعادة كل شئ لأصلة .





10- قم بتوصيل البطارية وشغل المحرك .



1– يجب ان تتم العملية والمحرك لا يعمل ويمر وقت لا يقل عن 8 ساعات لأخر تشغيل له .2– افصل الطرف السالب من البطارية .3– فك أسلاك البوجيهات التي تكون ممتدة على ملفات الاشتعال أعلى المحرك و المباين .4– قم بمسح المنطقة المثبت بها البواجي باستخدام منشفة من الرواسب قبل إزالتها حتى لا تسقط وتتسبب في تلف المحرك .5– قم بإزالة البوجيهات من خلال فصل الأسلاك الواصلة بها مع اتخاذ الحذر.6– قم باستخدام ورق الصنفرة على نهاية البواجي من الناحية التي تدخل إلى المحرك، والعمل على فركها للتخلص من الصدأ المتراكم عليها حتى يتم تنظيفها تماما.7– ثم قم باستخدام فرشاة لتنظيف خيوط الشمعات للتخلص من الرواسب والزيوت المتراكمة مع الحرص على تحريك الفرشاة بنفس اتجاه الخيوط.8– استخدم المنظف الخاص بالفرامل من خلال رشه على سدادة الشمعات والخيوط ومسحه باستخدام منشفة نظيفة من القماش لإزالة الرواسب.