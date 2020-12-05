الميكانيكي بيقولك.. إزاي تغيير بوجيهات العربية بنفسك

بوجيهات المحرك هي المسؤولة عن إشعال مزيج الوقود والهواء في غرفة الاحتراق داخل المحرك ، وحال تلف أحدها يؤثر بالسلب على السيارة و فقدانها للطاقة و بطئ بالتسارع و ضعف في قوة الدفع





وللحفاظ علي المحرك يجب ان تقوم بتغيير البوجيهات و هو امر بسيط يمكن ان تفعلة بنفسك وبدون الحاجة إلى ميكانيكي، ونستعرض فيما يلي خطوات العملية كما يوضحها خبراء ميكانيكا السيارات.









- قم بأحظار مقياس لتقيس فجوة شمعة الإشعال.





- اغلق المحرك واتركه حتى تبرد درجة حرارته تماما.





- اسحب سلك الشمعة البوجيهات بحرص .





-قم بفك البوجيهات من المحرك





- انزع البوجيهات القديمة





-وركب البوجيهات الجديدة واربطها عكس اتجاة فكها





يجب الحفاظ علي تغيير البوجيهات بشكل دوري للحفاظ علي افضل مستوي في اداء المحرك وتوجد بعض المؤشرات التي تدل علي تلف البوحيهات ومن اهمها صدور اصوات غريبة من المحرك وارتفاع استهلاك الوقود بشكل ملحوظ .





و من ابرز مؤشرات تلف البوجيهات ايضا هو وجود خلل في نظام العادم واضائة لمبة فحص المحرك ويجب علي قائد السيارة عدم تجاهل مؤشرات تلف البوجيهات لان تجاهل تغييرها يؤدي الي خلل بالغ في المحرك و تلف المباين ويتسبب ايضا في تأكل جدران المحرك الداخلية.





يجب تغيير البوجيهات كل 20.000 كيلو متر وتجنب تركيب بوجيهات مخالفة للبوجيهات الموصي بها من الشركة الصمنعة للسيارة وتضر بالمحرك اشد ضرر .