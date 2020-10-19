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سيارات

اِعرف الفرق بين البوجيهات العادية والرياضية وأضرارها على المحرك

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 03:00 م
البوجيهات
البوجيهات
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اشرف عطية
تعتبر البوجيهات وسيلة لإشعال خليط البنزين والهواء داخل المحرك ، لان المحرك يحتاج إلى مصدر طاقة ليصدر شرارة الاشتعال الأولى لبدء عملية التشغيل



و بعض السائقين يفضل إضافة أجزاء معدله لتعطي محرك سيارته طاقه اكبر وعلى سبيل المثال يقوم باستبدل بوجيهات المحرك بـ بوجيهات رياضيه وعند تغيير البوجيهات إلي بوجيهات رياضيه او اسبور مع بقاء كمية البنزين والهواء كما هي فلن تزيد قوة المحرك، لكن البعض يشعر بزيادة عزم المحرك بسبب الحالة الجيدة التي  تكون عليها البوجيهات الجديدة و انتهاء العمر الافتراضي للسابقة.

البوجيهات الاسبور تسبب في تلف بطارية السيارة بصورة أسرع و تعمل علي تلف الدينامو لأنها تحتاج إلى طاقة كهربائية أقوى فتستهلك البطارية بصورة أسرع من الطاقة التي تحتاجها البواجي العادية و تتلف المنظومة الكهربائية في السيارة.

و البوجيهات الاسبور تضر المحرك لأن أرقامها تكون مختلفة عن الأرقام التي توصي بها شركات السيارات مما يعطي المحرك كهرباء مختلفة عن التي يجب ان يعمل بها لذلك يجب الالتزام بالبوجيهات العادية التي توصي بها شركات السيارات لتجنب تلف المحرك
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