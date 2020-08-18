خطورة تجاهل تغيير البوجيهات على محرك السيارة

يعتبر محرك السيارة بمثابة الفلب النابض لها لذلك يجب الاهتمام بة و الحفاظ علي الصيانة الدورية و من اكثر الاجزاء التي بعتمد عليها المحرك ليعمل بصورة طبيعية هو البوجيهات التي تعطي للمحرك شرارة البدء الاولي ليعمل و يبدأ في اشعال خليط الوقود و الهواد داخل غرفة الاحتراق .





ويجب الحفاظ علي تغيير البوجيهات بشكل دوري للحفاظ علي افضل مستوي في اداء المحرك و توجد بعض المؤشرات التي تدل علي تلف البوحيهات و من اهمها صدور اصوات غريبة من المحرك و ارتفاع استهلاك الوقود بشكل ملحوظ .





و من ابرز مؤشرات تلف البوجيهات ايضا هو وجود خلل في نظام العادم و اضائة لمبة فحص المحرك و يجب علي قائد السيارة عدم تجاهل مؤشرات تلف البوجيهات لان تجاهل تغييرها يؤدي الي خلل بالغ في المحرك و تلف المباين و يتسبب ايضا في تأكل جدران المحرك الداخلية .





يجب تغيير البوجيهات كل 20.000 كيلو متر و تجنب تركيب بوجيهات مخالفة للبوجيهات الموصي بها من الشركة الصمنعة للسيارة و تضر بالمحرك اشد ضرر .



