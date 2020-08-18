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سيارات

خطورة تجاهل تغيير البوجيهات على محرك السيارة

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 05:02 م
تغيير البوجيهات
تغيير البوجيهات
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اشرف عطية
يعتبر محرك السيارة بمثابة الفلب النابض لها لذلك يجب الاهتمام بة و الحفاظ علي الصيانة الدورية و من اكثر الاجزاء التي بعتمد عليها المحرك ليعمل بصورة طبيعية هو البوجيهات التي تعطي للمحرك شرارة البدء الاولي ليعمل و يبدأ في اشعال خليط الوقود و الهواد داخل غرفة الاحتراق . 

ويجب الحفاظ علي تغيير البوجيهات بشكل دوري للحفاظ علي افضل مستوي في اداء المحرك و توجد بعض المؤشرات التي تدل علي تلف البوحيهات و من اهمها صدور اصوات غريبة من المحرك و ارتفاع استهلاك الوقود بشكل ملحوظ . 

و من ابرز مؤشرات تلف البوجيهات ايضا هو وجود خلل في نظام العادم و اضائة لمبة فحص المحرك و يجب علي قائد السيارة عدم تجاهل مؤشرات تلف البوجيهات لان تجاهل تغييرها يؤدي الي خلل بالغ في المحرك و تلف المباين و يتسبب ايضا في تأكل جدران المحرك الداخلية .

يجب تغيير البوجيهات كل 20.000 كيلو متر و تجنب تركيب بوجيهات مخالفة للبوجيهات الموصي بها من الشركة الصمنعة للسيارة  و تضر بالمحرك اشد ضرر . 

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