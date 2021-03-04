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أخبار العالم

عبر الأمم المتحدة.. رسالة عاجلة من السعودية بشأن الأقليات الدينية

الخميس 04/مارس/2021 - 05:42 م
مندوب السعودية بالأمم
مندوب السعودية بالأمم المتحدة
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محمود نوفل
أعربت المملكة العربية السعودية عن قلقها من استهداف الأقليات الدينية بصورة متزايدة بسبب معتقداتهم ومن تنامي خطاب الكراهية داخل الأطياف السياسية التي تستخدم مصطلحات الإقصاء والتهميش وغيرها في ظل وجود منصات التواصل الاجتماعي التي سهلت بث التطرف والكراهية وتعزيز الصور النمطية السلبية ووصم المسلمين عبر وسائل عابرة للحدود.

جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل في كلمة المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف. 

وشدد الدبلوماسي السعودي خلال الحوار التفاعلي مع المقرر الأممي المعني بحرية الدين والمعتقد، علي أهمية ترسيخ قيم التفاهم والتسامح والحوار والتعددية والتعارف بين الشعوب والتقارب بين الثقافات ومحاربة كل أيدلوجية تدعو للكراهية وتحرض على العنف وتسوّغ الجرائم الإرهابية التي لا يمكن قبولها في أي دين أو قانون. 

كما دعا الواصل  إلى أهمية وجود إرادة دولية وشاملة وذلك من خلال مكافحة الخطاب المتطرف وخطاب الكراهية وعدّ الدين جزءًا من الحل وليس سبب المشكلة.

وأكد أن المملكة تولي اهتمامًا خاصًا بهذا الموضوع حيث أسست مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وتبنَّت عدة مبادرات للاعتدال ومكافحة التطرف، منها تأسيس مركز اعتدال في المملكة العربية السعودية، الذي أطلق مؤخرًا مشروعًا جديدًا تحت عنوان "تفنيد" للتصدي للأفكار المتطرّفة عبر فضاءات "الإنترنت" ومواقع التواصل الاجتماعي. 

وأضاف : كما استضافت المملكة مؤتمر رابطة العالم الإسلامي الذي عُقد في مكة المكرمة في 2019 حيث أقر 1200 شخصية إسلامية من 139 دولة يمثلون 27 مكونًا إسلاميًا من مختلف المذاهب والطوائف، "وثيقة مكة المكرمة" التي تتضمن 29 بندًا لإرساء قيم التعايش بين أتباع الأديان والثقافات والأعراق والمذاهب في البلدان الإسلامية وتحقيق السلم والوئام بين مكونات المجتمع الإنساني كافة.
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