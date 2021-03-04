ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

مليونير مليونير .. شاب يكسب 14 مليون جنيه بتحويل خاطئ | ورد فعله صادم

الخميس 04/مارس/2021 - 06:54 م
احمد جاد الرب
احمد جاد الرب
Advertisements
رشا عوني
لم يتوقع أحمد جاد الرب ذاك الشاب المصري الذي يعمل كمرشد سياحي ، أن يحصل يومًا على رقم مالي ضخم يصل لملايين الجنيهات، لكن الحظ حالفه بعد خطأ وقعت فيه شركة بلجيكية وقامت بتحويل المبلغ الضخم له عن طريق الخطأ . 

خلال اليومين الماضيين، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي منشورا لشاب مصري يدعى أحمد جاد الرب، قال فيه إنه حصل على 760 ألف يورو أي حوالي 14 مليون جنيه ، وذلك بعد أن قامت شركة بلجيكية بتحويل المبلغ لحسابه الشخصي بشكل غير مقصود . 

كتب أحمد على فيسبوك :" تخيلوا مكتب ترجمة بلجيكي غلط وبدل ما يحولي مبلغ فاتورة الترجمة الزهيد جدًا، غلط وحولي رقم الفاتورة كمبلغ ، وحولي باليورو أكتر من 760 ألف يورو أي ما يعادل أكتر من 14 مليون جنيه مصري وبعتولي رسالة يعتذروا عن الخطأ ويطالبوا برد المبلغ ، المفاجأة الكبيرة أن المبلغ دخل حسابي وبقيت مليونير بجد مش بهزر، ولكننا يا عزيزي على ذنوبنا جنة الخلد نبغي والحرام ولو مليار دولار لا نقبل ..هكلم البنك وأشوف ازاي يتم رد الحق لأصحابه، ودام طيب العيش ولو بدقة حلال".

لم يقبل الشاب حصوله على المبلغ بمحض الصدفة بل قرر رد المبلغ للشركة وهو ما أثار الجدل على فيسبوك بين متابعيه ، الذين انقسموا بين مؤيد ومعارض. 

بعد ساعات من الواقعة ، عاود أحمد جاد الرب الحديث عن نفس الأمر وكتب منشورا طويلا على حسابه على فيسبوك قائلًا :" بوست قد يكون مؤلم ، ناس كتيرة بتقولي قول لمكتب الترجمة إنك بترجع الـ 14 مليون ليهم عشان الإسلام بيأمرنا بتأدية الأمانات إلى أهلها وإنه لا يجوز للمسلم يأخذ حق مش حقه ودا بالظبط اللي أنا قلته للمكتب ضمن مراسلاتنا بخصوص إعادة مبلغ الـ 14 مليون ليهم ،  بس حصدمكم إني بشتغل مع الأجانب كمرشد سياحي هولندي فرنسي من سنة 2006 وكمترجم مع مكاتب أوروبية من حوالي 6 سنين واتعاملت في حياتي مع مصريين برضو معاملات عمل. وتعالو نقارن المقارنة الصادمة ".

وتابع :" كام مرة اتاكل حقي خلال تعاملي مع الأجانب وتحديدا الأوروبيين لأن شغلي أغلبه مع هولنديين وفرنسيين وبلجيك سواء في السياحة أو الترجمة؟ ولا مرة اتاكل حقي،  مع إني لو ضربت راسي في الحيط مش حاخد ولا مليم لو حب ياكل الفلوس ، محصلش ولا مرة. طيب كمترجم آخر كام سنة اتعاملت مع عدد كبير جدااااااااااا من مختلف المكاتب الأوروبية ومفيش أي ضمان لفلوسي لو حد حب ياكلني. كام مرة اتاكلت فلوسي؟ ولا مرة. والمرة الوحيدة، مكتب ترجمة عربي كان عايز ياكلني ولما هددته بفضحه على النت في كل جروبات الترجمة رد عليا واعتذر وبعتلي الفلوس ". 

واستطرد :" ترجيع حق الناس دا الطبيعي ولكن لأننا نعيش حالة انسحاق حضاري وانبهار بالغرب وبحضارة المادة عامة نسينا إن دا أبجديات الإسلام ".
مليونير مليونير .. شاب يكسب 14 مليون جنيه بتحويل خاطئ | ورد فعله صادم
مليونير مليونير .. شاب يكسب 14 مليون جنيه بتحويل خاطئ | ورد فعله صادم
مليونير مليونير .. شاب يكسب 14 مليون جنيه بتحويل خاطئ | ورد فعله صادم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بتذكار نياحة القديس يحنس كاما

المعارضة التركية تنتقد عقلية أردوغان .. والصحافة تدعو للإطاحة به وبحزبه

مصروفها 15 ألف جنيه وغير كاف.. مشكلة فتاة على فيسبوك تثير الجدل

الفلوس حتعملك إيه؟ شادي محمد يفتح النار على رمضان صبحي

السيسي من الإسماعيلية: الدولة المصرية جادة وأمينة في مواجهة التحديات.. نتقبل الانتقادات العلمية لأوجه العمل الوطني لكشف السلبيات وعلاجها.. ويؤكد: الناس في قطاع التعليم لا يتقاضون مرتبات جيدة

ترشيحاتنا

فرج عامر يضع شرطا وحيدا لرحيل الهاني سليمان إلى الأهلي

بعد إيقافه في الأهلي .. ضربة جديدة موجعة لـ كهربا

بتخفيضات 35%.. انطلاق معرض أهلا رمضان 4 أبريل

العصار وعامر وهريدي.. تعرف على أشهر من حصلوا على رتبة فريق فخري

السودان.. قرار عاجل بشأن نظام الحكم في البلاد || تفاصيل

خوفًا من مستشفى المجانين .. حكاية زواج اعتماد خورشيد تحت التهديد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مليونير مليونير .. شاب يكسب 14 مليون جنيه بتحويل خاطئ | ورد فعله صادم

أسعار فئات كيا جراند سيراتو 2021 داخل السوق المصري| صور

يخفف حدة الأعراض.. دراسة تكشف عن أفضل طعام بعد تلقي لقاح كورونا