نجاح اللقاح المصري.. وزير التعليم العالي: إجراء التجارب السريرية في مرحلتها الأولى خلال أسابيع قليلة

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، تفاصيل إنتاج أول لقاح مصري لمواجهة كورونا ، قائلا: " في مشروع إنتاج لقاح مصري لمواجهة كورونا من أبريل 2020، والرئيس السيسي وضع ثقة كبيرة في العلماء المصريين". أولبدأناإنتاج





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وأضاف خالد عبد الغفار في مداخلة هاتفية في برنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي إم سي"،: "زرت المركز القومي للبحوث لمتابعة أعمال الفريق المصري الكامل الذي عمل على إنتاج لقاح مصري لمواجهة فيروس كورونا ".





وتابع خالد عبد الغفار: "أبطال المركز القومي للبحوث اشتغلوا أياما كثيرة للتوصل إلى لقاح لمعالجة فيروس كورونا، وأكبر المجلات العلمية في العالم قامت بنشر البحث المصري الذي يثبت نجاح وفعالية اللقاح المصري على الحيوانات".





وأكمل خالد عبد الغفار: "خطوة مهمة للبدء في التجارب السريرية على الإنسان، وبعد نشر البحث المصري على تجربة اللقاح المصري، سوف نبدأ في تحضير العينات من اللقاح للاستخدام في المرحلة الأولى من التجارب السريرية على عشرات ومئات بحوالي 300 من المتطوعين وذلك خلال أسابيع قليلة، ثم نبدأ في المرحلة الثانية والثالثة تجربة اللقاح على آلاف المتطوعين".



