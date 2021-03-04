ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نجاح اللقاح المصري.. وزير التعليم العالي: إجراء التجارب السريرية في مرحلتها الأولى خلال أسابيع قليلة

الخميس 04/مارس/2021 - 07:46 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
Advertisements
هاني حسين
كشف الدكتور  خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، تفاصيل إنتاج أول لقاح مصري لمواجهة كورونا، قائلا: "بدأنا في مشروع  إنتاج لقاح مصري لمواجهة كورونا من أبريل 2020، والرئيس السيسي وضع ثقة كبيرة في العلماء المصريين".



وأضاف خالد عبد الغفار في مداخلة هاتفية في برنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "دي إم سي"،: "زرت المركز القومي للبحوث  لمتابعة أعمال الفريق المصري الكامل الذي عمل على إنتاج لقاح مصري لمواجهة فيروس كورونا".

وتابع خالد عبد الغفار: "أبطال المركز القومي للبحوث اشتغلوا أياما كثيرة للتوصل إلى لقاح لمعالجة فيروس كورونا، وأكبر المجلات العلمية في العالم قامت بنشر البحث المصري الذي يثبت نجاح وفعالية  اللقاح المصري على الحيوانات".

وأكمل خالد عبد الغفار: "خطوة مهمة للبدء في التجارب السريرية على الإنسان، وبعد نشر البحث المصري على تجربة اللقاح المصري، سوف  نبدأ في تحضير العينات من اللقاح للاستخدام في المرحلة الأولى من التجارب السريرية على عشرات ومئات بحوالي 300 من المتطوعين وذلك خلال أسابيع قليلة، ثم نبدأ في المرحلة الثانية والثالثة تجربة اللقاح على آلاف المتطوعين".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

برلماني: شراكة مصر والصين فى تطوير اللقاحات نقلة نوعية فى مواجهة كورونا

برتوكول تعاون بين مصر والصين لإنتاج وتطوير اللقاحات.. برلمانيون يشيدون بجهود الدولة في مواجهة الفيروس.. ويؤكدون: سيكون أثره بالغًا فى الحد من معدلات الإصابة

لقاح كورونا المصري.. فاكسين فالي: ننتظر موافقة هيئة الدواء للبدء في التصنيع

وزير التعليم العالي: لدينا اكتفاء واحتياطي استراتيجي من الأكسجين في المستشفيات

السعودية تسجل 173 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أيمن أبو العلا: علماؤنا قادرون على إنتاج لقاح مصري لعلاج كورونا

ترشيحاتنا

مستشار الرئيس للصحة يوضح الفئات المستثناة من التطعيم بلقاح كورونا

الحكومة تستجيب لـ صدى البلد.. إزالة العقار المقام أعلى مسجد بالبحيرة

بسبب خناقة حريم.. أوكا وأورتيجا في قسم الشرطة

غرامة 4000 جنيه..عقوبة تجاوز السرعة بقانون المرور

السيسي يصدر قرارا بترقية اللواء كمال عامر لرتبة فريق فخري ومنحه وشاح النيل

خالد الجندي يرد على من سبوه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مكشوف.. نادين نسيب نجيم تثير الجدل بالأسود

بعد تصدرها التريند .. أجرأ إطلالات نوال الزغبي أثارت الجدل بأنوثتها

تعرف على أسعار فيات تيبو الشكل الجديد موديل 2021| صور