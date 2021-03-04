موعد إنتاج أول لقاح مصري لمواجهة كورونا.. فيديو

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ، تفاصيل إنتاج أول لقاح مصري لمواجهة كورونا ، بعد نشر البحث المصري في أكبر المجلات العلمية في العالم، الذي تحدث عن فعالية وامان اللقاح المصري على الحيوانات.









في مداخلة هاتفية في برنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة " دي إم سي": "سيتم البدء في التجهيز لإنتاج عينات اللقاح المصري تمهيدا لبدء التجارب السريرية على الإنسان خلال أسابيع من الان". وقال عبد الغفار









وأضاف : "فترة إجراء التجارب السريرية على اللقاح المصري تقدر بنحو 6 أشهر وبعد التأكد من الأمان والفعالية ونجاح التجارب سيتم البدء على الفور في التصنيع والانتاج".









وتابع خالد عبد الغفار: "لأول مرة في مصر يتم إنتاج لقاح مصري بهذه التقنية ونعمل في أكثر من مشروع لإحداث التكامل في البحث العلمي لتطوير اللقاحات والأمصال".









وأكمل خالد عبد الغفار: " كورونا ليس أول أو اخر وباء ونستعد لمواجهة اي جديد وهناك تنسيق مع وزارة الصحة وهيئة الدواء والقوات المسلحة ومراكز البحوث".



