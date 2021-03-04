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موعد إنتاج أول لقاح مصري لمواجهة كورونا.. فيديو

الخميس 04/مارس/2021 - 07:54 م
خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
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هاني حسين
كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، تفاصيل إنتاج أول لقاح مصري لمواجهة كورونا، بعد نشر البحث المصري في أكبر المجلات العلمية في العالم، الذي تحدث عن فعالية وامان اللقاح المصري على الحيوانات.


وقال عبد الغفار في مداخلة هاتفية في برنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة " دي إم سي": "سيتم البدء في التجهيز لإنتاج عينات اللقاح المصري تمهيدا لبدء التجارب السريرية على الإنسان خلال أسابيع من الان".


وأضاف : "فترة إجراء التجارب السريرية على اللقاح المصري تقدر بنحو 6 أشهر وبعد التأكد من الأمان والفعالية ونجاح التجارب سيتم البدء على الفور في التصنيع  والانتاج".


وتابع خالد عبد الغفار: "لأول مرة في مصر يتم إنتاج لقاح مصري بهذه التقنية ونعمل في أكثر من مشروع لإحداث التكامل في البحث العلمي لتطوير اللقاحات والأمصال".


وأكمل خالد عبد الغفار: "كورونا ليس أول أو اخر وباء ونستعد لمواجهة اي جديد وهناك تنسيق مع وزارة الصحة وهيئة الدواء والقوات المسلحة ومراكز البحوث".

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