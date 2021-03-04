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سيارات

تعرف على أنواع فلاتر السيارة.. والموعد الصحيح لتغييرها

الخميس 04/مارس/2021 - 09:31 م
أنواع فلاتر السيارة
أنواع فلاتر السيارة .. و الموعد الصحيح لتغييرها
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صبري طلبه

توجد داخل المنظومة الميكانيكية للسيارة العديد من الأمور الفنية، ربما يعلمها البعض أو تبدو غاضمة لدى الكثير، وإذا تعلق الأمر بفلاتر السيارة فلابد أن نتعرف على أهميتها، والوظيفة المحددة لكل نوع منها، ومدى خطورة التجاهل عن تغيير هذه الأجزاء، أو إهمال مواعيد الصيانة الدورية المتبع إجراؤها لسيارتك.

 

وفي سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري معلومات هامة حول عدد فلاتر السيارة والموعد المحدد لتغييرها.

 

- فلتر زيت المحرك

يعتبر فلتر الزيت من العناصر الهامة داخل المنظومة الميكانيكية للسيارة، فهو الجزء المسؤول عن حجب الشوائب والأتربة، و التي من الممكن أن تنال من قوة المحرك، في حالة وصولها إلى الأجزاء المعدنية الداخلية بالسيارة، ومن الضروري أن نتبع مواعيد تغييره عند موعد الصيانة المحدد، والذي يتراوح بين 5 آلاف أو 10 آلاف كيلو متر.

 

- فلتر تكييف الهواء

تظهر أهمية هذا الجزء خاصة في فصل الصيف، و لكي نستمتع بهواء نظيف ومثالي، لا بد أن نقوم بتغير فلتر التكييف بمدة تتراوح بين 30 إلى 50 ألف كيلو متر، ويفضل أن نقوم بتنظيفه من وقت إلى آخر عبد مسدس الهواء التقليدي، وذلك لازالة الاتربة والعوالق المتراكمة على الطبقات الخاصة به.

 

- فلتر الهواء

يعمل هذا الجزء على تنظيم حركة الهواء الواصل لغرفة المحرك، و من ثم القيام بعملية الاحتراق المناسبة، و لذلك فمن الضروري أن نقوم بتغييرة عند مسافة تتراوح بين 10 آلاف و حتى 20 ألف كيلو متر، لكونه صاحب دور هام و فعال في تنقية الشوائب، مما يؤثر على عزم السيارة وقدراتها في التسارع.

 

- فلتر ناقل الحركة "الأوتوماتيكي"

يجب تغيير فلتر ناقل الحركة بعدما تقطع السيارة مسافة تتراوح بين 30 إلى 40 ألف كيلو متر، فهو يقوم أيضا بحجب الشوائب الضارة والتي تنال من قوة التروس الداخلية بمنظومة "فتيس" السيارة.

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