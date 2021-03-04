لأول مرة.. جامعة بني سويف ضمن أفضل جامعات العالم في تصنيف الـ Qs البريطاني

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، اليوم، عن إدراج الجامعة لأول مرة في تاريخها ضمن أفضل جامعات العالم بالتصنيف البريطاني QS في مجالات الصيدلانيات والعقاقير.





وحصلت جامعة بني سويف على الترتيب الخامس محليا على مستوى الجامعات المصرية، كما حصلت على المرتبة (301-350) عالميا.





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وشمل التصنيف البريطاني QS هذا العام 1453 جامعة من 157 دولة تم تصنيفهم وفقًا لخمس مجالات رئيسية و51 مجالا فرعيا، ويعتبر تصنيف QS تصنيف سنوي للجامعات المختلفة حول العالم.





ويعتمد على عدة معايير أهمها السمعة الأكاديمية والسمعة بين رواد الأعمال والتعاون الدولي ونسب الأبحاث المنشورة إلى عدد أعضاء هيئة التدريس، ونسب الحاصلين على درجة الدكتوراة إلى درجة الماجستير، ونسب الأبحاث المنشورة في مجلات الربع الأول، ونسب الطلاب الوافدين، وغيرها من المعايير.



