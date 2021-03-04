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رياضة

هيثم شعبان يقرر إلغاء ودية سيراميكا كليوباترا

الخميس 04/مارس/2021 - 09:25 م
صدى البلد
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عبدالله هشام
ألغى هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، المباراة الودية التي كان مقررًا إقامتها عصر غد الجمعة، في إطار استعدادات الفريق لخوض لقاء الزمالك.

وقرر المدير الفني منح لاعبيه راحة سلبية من تدريبات الغد، على أن يستأنف المران مساء السبت، استعدادًا لمواجهة الزمالك في الدوري.

 سيراميكا كليوباترا يستعد لمواجهة الزمالك في السابعة والنصف مساء الخميس المقبل، إلى ملعب استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
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