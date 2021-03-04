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أخبار العالم

مطار العلا.. بيان عاجل من هيئة الطيران المدني السعودية بشأن الرحلات الدولية

الخميس 04/مارس/2021 - 10:08 م
الرحلات الدولية الي
الرحلات الدولية الي السعودية
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محمود نوفل

أصدرت  الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بيانا عاجلا بشأن الموافقة على بدء استقبال الرحلات الدولية في مطار الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز بالعلا. 

وأشارت في بيانها أن ذلك يأتي بعد استيفاء كافة المتطلبات التشغيلية وفق المعايير الدولية وبما يتناسب مع احتياجات الجهات المختصة العاملة في المطار.

ويشار الي ان مطار العلا الدولي شهد منذ أغسطس 2019 عددا من المشروعات التطويرية التي نفذتها الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، لمواكبة النمو المتوقع للحركة الجوية في المنطقة، بوصفها وجهة عالمية، وبما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، ويتناسب مع هوية المحافظة بهدف إبراز الجوانب الحضارية والثقافية والبيئية.

وتضمنت أعمال التطوير مضاعفة الطاقة الاستيعابية من 100 ألف إلى 400 ألف مسافر سنويا، فيما وصلت المساحة الإجمالية للمطار إلى نحو مليونين و400 ألف متر مربع.

وشمل المطار عدة مرافق وخدمات، منها الصالة التنفيذية التي صُممت وفقا لأحدث المعايير العالمية وبتقنيات متطورة، وبنية تحتية تواكب البيئة المتفردة، بالإضافة لمقر المشروع الأمني الذي يعد أحدث المشروعات التطويرية في المطار، بالإضافة إلى توفر جميع الخدمات والمرافق، والبيئة الاستثمارية، وزيادة إمكانيات ساحة الطيران لتكون ضمن أكبر 10 مطارات بالمملكة بمساحة تصل إلى 49000 متر مربع تتسع لـ 15 طائرة تجارية في وقت واحد.
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