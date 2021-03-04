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توك شو

كله على كله.. محمد ثروت يغني لـ أحمد عدوية.. شاهد

الخميس 04/مارس/2021 - 11:16 م
محمد ثروت
محمد ثروت
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البهي عمرو
نظمت الإعلامية منى الشاذلى، مسابقة بين المطرب الكبير محمد ثروت، ونجله المخرج أحمد ثروت، وكانت هذه المسابقة عبارة عن عرض صورة ويقوم كلا من المتسابقين بغناء أغنية على الصورة.

وجاءت أول صور لـمواطن يقوم بعمل كنافة، وهو ما جعل المطرب محمد ثروت يغني أغنية أهلًا رمضان.

وأضاف محمد ثروت خلال حواره ببرنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي" تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن نجله المخرج أحمد يتميز بصوت جميل، لكنه يخجل من الغناء أمامي.

وفى نهاية المسابقة قالت منى إن أحمد هو من فاز فى المسابقة، وقام بالحكم على والده بغناء أغنية كله على كله، للمطرب أحمد عدوية.
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