10 مارس نهاية موعد إنذار بن شرقي لإدارة الزمالك.. تفاصيل

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين أن الزمالك مطالب بسداد باقي مستحقات المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق في أسرع وقت.





وأوضح عمر في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على شاشة قناة النهار أن الإنذار الذي أرسله بن شرقي للزمالك ينتهي يوم 10 مارس المقبل.





وأشار إلى أن الزمالك منح اللاعب جزء من مستحقاته وسيكون مطالب بسداد باقي المستحقات له خلال الأيام المقبلة.



