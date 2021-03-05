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تكنولوجيا

عطل فني "مزعج" فى Gmail.. أثار غضب مستخدميه

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:00 ص
عطل فني مزعج فى Gmail..
عطل فني "مزعج" فى Gmail.. أثار غضب مستخدميه
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قسم التكنولوجيا
تسبب عيب تقني في مضايقة عدد كبير من مستخدمي خدمة البريد الإلكتروني الخاصة بشركة جوجل GMAIL "جيميل"، لدرجة أن هذا العيب وصف المستخدمون بالمزعج.

و بحسب موقع "إنجادجيت" التقني، عانى المستخدمون من مشكلة في استخدام الرموز التعبيرية "إيموجي"، و كانت تظهر لهم بشكا مختلف تمامًا عن المعتاد.

و للعلم فالمشكلة التقنية ظهرت بوضوح لمستخدمي GMAIL "جيميل" لنسخة الويب فقط، حيث ظهرت الرموز التعبيرية "إيموجي" فى الرسائل على شكل مربعات غير مفهومة.

وفسر خبراء تقنيين أن العيب بسبب خلل فى تحديثات ترجمات الرموز التعبيرية الجديدة الخاصة بـ GMAIL "جيميل"، و من ناحية أخري لم ترد جوجل حتى الآن، إلا أنه من المتوقع أن تطرح تحديثًا لإصلاح هذا العيب.

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