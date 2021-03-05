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تكنولوجيا

مقاوم للكسر والماء.. سامسونج تطلق هاتف المهام الشاقة Galaxy Xcover 5.. سعر ومواصفات

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:01 ص
هاتف المهام الشاقة
هاتف المهام الشاقة Galaxy XCover 5
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شيماء عبد المنعم
كشفت شركة سامسونج Samsung، النقاب رسميا عن هاتف المهام الشاقة Galaxy XCover 5، وهو جهاز ذكي صغير أكثر متانة موجه للعاملين في بيئات العمل الصعبة، يمكنه امتصاص الصدمات عند السقوط من ارتفاع 1.5 متر، يمتاز بميزة مقاومة الماء والغبار بمعيار IP68، مما يمكنه من قضاء أكثر من 30 دقيقة تحت الماء حتي عمق 1 متر من المياه.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف سامسونج  Galaxy Xcover 5، بقياس 5.3 بوصة، من نوع LCD، وبدقة 720 بيكسل بلس، ويبلغ حجم الهاتف 147.1 × 71.6 × 9.2 مللميتر.


ويضم هاتف Galaxy Xcover 5، كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل، مدمجة في الإطار العلوى من الشاشة، تعمل كقفل حماية بيومتري من خلال ميزة معرف الوجه Face Lock.

وقد زودت سامسونج هاتف Galaxy Xcover 5، بالعديد من الوظائف لتتناسب مع بعض الأعمال، من وظيفة الضغط والتحدث التي تتيح لمستخدمي الهاتف الذكي استخدامه كجهاز اتصال لاسلكي عبر تطبيق Microsoft Teams، كما يمكن تخصيص زر Xcover لتشغيل أي تطبيق تريده بطريقة مباشرة.

وكما يمتاز هاتف Galaxy Xcover 5، بميزة Knox Capture التي تعمل على تحويل الكاميرا الخلفية للجهاز، التي تأتي بدقة 16 ميجابيكسل، إلى ماسح ضوئي لرموز الباركود على مستوي المؤسسات، ويعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11، وهو مزود أيضا بتقنية Knox التي تعمل على حماية معلوماتك الحساسة من الهجمات الأمنية الضارة.

ويتم تشغيل هاتف سامسونج Galaxy Xcover 5، بمعالج من نوع  Exynos 850، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت.

ويحتوي هاتف المهام الشاقة من سامسونج Galaxy Xcover 5، على بطارية بقوة 3000 مللي أمبير في ساعة،  يمكن شحنها من خلال منفذ USB-C بقدرة 15 وات، يمكن استخدام الهاتف كبطاقة نقل لمساعدة العمال على الانتقال إلى العمل، سيكون الهاتف متاحًا في تكوينات بطاقة SIM ثنائية.

ومن المقرر أن توفر سامسونج هاتف Galaxy Xcover 5، في وقت لاحق من هذا الشهر، في أسواق محددة هي: أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وسيطرح الهاتف للبيع في المملكة المتحدة في 12 من مارس، مقابل سعر حوالي 458 دولار (أي ما يعادل 7 آلاف و200 جنيه مصري ). 

The rugged Samsung Galaxy Xcover 5

The rugged Samsung Galaxy Xcover 5
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