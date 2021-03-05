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خبير: منحة العمالة الغير منتظمة تصرف استثنائي من الدولة لم يحدث في التاريخ..فيديو

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:51 ص
عمالة غير منتظمة
عمالة غير منتظمة
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نورهان رأفت
علق محمد البهواشي ، الخبير الإقتصادي ، على صرف الدفعة الأخيرة لثاني مراحل منحة الرئاسة للعمالة الغير منتظمة الأحد ، قائلا إن المنحة كانت تصرفا استثنائيا ، لم نشهده من قبل في تاريخ مصر ، مشيرا إلى أن أصعب مشكلات تلك الفئة كانت تنحصر في أنها ليست مسجلة في الدولة .

وأضاف محمد البهواشي ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز " ، أن العمالة الغير منتظمة لا يوجد لها بيانات بالدولة ، وعدد المتقدمين لطلب المنحة تخطى الـ 6 مليون ، وتم قبول 2 مليون فقط ، حسب اشتراطات المنحة ، والفئة الأولى .

وأشار إلى أن المعايير تختلف من مكان لأخر ، حسب نوع العمل ، ومن القطاعات المستثناة من المنحة السياحة والزراعة .

ولفت إلى أن هذه الخطوة هدفت للحفاظ على المواطن ، في ظل أزمة كورونا العالمية ، والتي لم تسبق من قبل ، وخاصة في ظل عدم وجود قاعدة بيانات واضحة لهم 
.
وتابع : عام 2020 كان استثنائيا في ظل جائحة كورونا ، والمبادرات استهدفت الدفع بعجلة الإنتاج .
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