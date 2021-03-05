ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

نجاح هيونداي توسان 2022 في اختبارات المناورة |فيديو

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:01 ص
هيونداي توسان
هيونداي توسان
Advertisements
أماني نوار
قامت هيونداي توسان 2022 الجديدة بمجموعة من اختبارات الثبات في إسبانيا، وهذا الاختبار يقيس قدرة السيارة على المناورة السريعة وذلك في حالة ظهور حيوان امام السيارة بطريقة مفاجئة.


وفي الفيديو  المنشور نجحت السيارة في اختبار سرعة 71 كلم /س ، مع العلم أن الحد الأدنى لنجاح أي سيارة متعددة الاستخدامات هو 70 كلم /س .

واتضح أن هيونداي توسان تتميز بنظام التعليق وثبات السيارة في حالة المناورة في السرعات المرتفعة، ومدح المختبرون مدى استجابة التوجيه.

تعتبر النسخة توسان واحدة من أكثر السيارات مبيعًا لشركة هيونداي، والتي تم استحداث تصميمها الخارجي، وتأتي السيارة بمقدمة مختلفة ولمسة جريئة بداية من موديلات 2021 .


تستمد السيارة قوتها بمحرك بنزين أربعة إسطوانات سعة المحرك 2.5 لتر ، وقوة 190 حصان مع عزم دوران يبلغ 260 نيوتن ،كما يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات، وتتوفر السيارة بسعة محرك  1.6 لتر تيربو، ومتوفر بأشكال هجينة لتصل قوته إلى 230 حصان و350 نيوتن.متر من عزم الدوران دفع أمامي أو كلي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

أفضل 5 سيارات موديل 2020 يمكن شراؤها

نيسان تصدر فيديو تشويقيا جديدا لـ «فرونتير 2022» قبل تدشينها

لمحبي السيارات الكورية.. مقارنة بين هيونداي توسان و كيا سبورتاج 2021

للشباب العاملين في الإمارات.. أفضل سيارة مناسبة لكم

أمريكا تصنع أول هيونداي توسان 2022.. صور

لمحبيها في السعودية.. أفضل 5 سيارات سيدان 2021 بالممكلة

ترشيحاتنا

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 - 3 - 2021 والقنوات الناقلة

ميدو: لو تم تغيير اسم بيراميدز بآخر كانت ستتحسن علاقته بالأهلي

بلاش شوكولاتة كتير.. نصائح هامة للطلاب خلال فترة الامتحانات

انتهاء حضانة الطفل بعد بلوغه سن 15 سنة.. مشروع قانون الأحوال الشخصية

هل يجوز أن أهب ثواب قراءة القرآن للميت؟.. الإفتاء تجيب

لمدة 16 ساعة.. قطع المياه عن 10 مناطق رئيسية بالقاهرة غدا

Advertisements

بعد تصديق الرئيس.. زيادة رسوم السيارات 6% سنويا فى قانون المرور

انخفاض ملحوظ..تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة

الحرارة تصل لـ 30 درجة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدًا

محسن عبد المسيح.. مكنش العشم يا زمالك والخطيب ضحك علينا وحزين على الإسماعيلي.. فيديو وصور

قبل انطلاقها الأحد.. وزير التعليم يكشف تفاصيل امتحانات الإعدادية

بفستان أزرق .. ليلي أحمد زاهر تستعرض أناقتها في حفل زفاف دينا داش

10 مارس نهاية موعد إنذار بن شرقي لإدارة الزمالك.. تفاصيل

انتهاء حضانة الطفل بعد بلوغه سن 15 سنة.. مشروع قانون الأحوال الشخصية

بعد تأكيد الأطباء الوفاة .. مفاجأة في جثة شاب يكتشفها طبيب التشريح

شوبير يكشف تطورات جديدة ومهمة عن أزمة كهربا وموسيماني

تفاصيل صدام الــ3 دقائق بين موسيماني وكهربا .. وموقف اللاعب من البقاء بالأهلي

أخبار الرياضة.. تغريدة مثيرة من وكيل محمد صلاح تلمح بقرب رحيله من ليفربول.. بشرى سارة لـ جماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل.. تعرف على تفاصيل إطلالة دينا داش في حفل زفافها

بفستان أزرق .. ليلي أحمد زاهر تستعرض أناقتها في حفل زفاف دينا داش

بعد طرحها في مصر.. تعرف على أسعار ومواصفات تويوتا ياريس 2021.. صور