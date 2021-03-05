نجاح هيونداي توسان 2022 في اختبارات المناورة |فيديو

قامت هيونداي توسان 2022 الجديدة بمجموعة من اختبارات الثبات في إسبانيا، وهذا الاختبار يقيس قدرة السيارة على المناورة السريعة وذلك في حالة ظهور حيوان امام السيارة بطريقة مفاجئة.





وفي الفيديو المنشور نجحت السيارة في اختبار سرعة 71 كلم /س ، مع العلم أن الحد الأدنى لنجاح أي سيارة متعددة الاستخدامات هو 70 كلم /س .



واتضح أن هيونداي توسان تتميز بنظام التعليق وثبات السيارة في حالة المناورة في السرعات المرتفعة، ومدح المختبرون مدى استجابة التوجيه.



تعتبر النسخة توسان واحدة من أكثر السيارات مبيعًا لشركة هيونداي، والتي تم استحداث تصميمها الخارجي، وتأتي السيارة بمقدمة مختلفة ولمسة جريئة بداية من موديلات 2021 .





تستمد السيارة قوتها بمحرك بنزين أربعة إسطوانات سعة المحرك 2.5 لتر ، وقوة 190 حصان مع عزم دوران يبلغ 260 نيوتن ،كما يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات، وتتوفر السيارة بسعة محرك 1.6 لتر تيربو، ومتوفر بأشكال هجينة لتصل قوته إلى 230 حصان و350 نيوتن.متر من عزم الدوران دفع أمامي أو كلي.

