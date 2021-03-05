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حوادث

ضبط مسؤول صيدلية لحيازته 66 عبوة دواء مجهولة المصدر في سوهاج

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:35 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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أنغام الجنايني
تمكن ضباط شرطة التموين بسوهاج بالتعاون مع مديرية الأمن بالمحافظة من ضبط مدير مسؤول صيدلية، لمزاولته مهنة الصيادلة دون ترخيص وحيازته أدوية مجهولة المصدر دون فواتير، بمركز المنشأة.


وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشأة، يفيد بتمكن ضباط وحدة التموين بدائرة المركز من بدائرة المركز من ضبط (مجدي ح ا - 32 عامًا - مدير مسؤول صيدلية - ويقيم أولاد مامن - دائرة المركز)؛ لمزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص وحيازة أدوية مجهولة المصدر بدون فواتير، وتم ضبط 66 عبوة أدوية مجهولة المصدر.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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