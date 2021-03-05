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متى يجب على الأزواج اتخاذ قرار الانفصال؟ استشاري تجيب|ِشاهد

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:54 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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نورهان رأفت
قالت ريهام الهواري، استشاري مهارات التواصل، إن فترة "البريك" بين الأزواج أمرا ضروريا حتى يخلق الاشتياق بينهما، والراحة من المشكلات، موضحة أن قرار الانفصال المؤقت من الأفضل أن يكون خلال الفترة التي لا يقدر فيها الأزواج على التفاهم.
وأضافت "ريهام"، خلال استضافتها في برنامج "هذا الصباح"، والمذاع على فضائية " إكسترا نيوز"، أن فترة الانفصال لا يجب أن تطيل عن الأسبوعين، وليس سنوات كما يظن البعض، حتى لا يحدث جفاء .
ولفتت إلى أن أفضل وقت لـ "الانفصال" يكون عندما يشعر أحد الطرفين بأنه مرهق نفسيًا لدرجة تصل إلى تشويش الفكر.
وتابعت، أنه في فكر الانفصال لا يمت بصلة عن عدم القدرة على تحمل المسؤولية، إنما هو نابع من الإحساس بأن وجود أحد الطرفين في قت ما يضر بالعلاقة.
وأكملت: "الانفصال يمكن أن يكون داخل المنزل، وليس السفر، ولكن تأثير المزاج السلبي بالمنزل قد يؤذي الأطفال".

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