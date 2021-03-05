طريقة عمل الهركمة للشيف زينب مصطفى

تعتبر الهركمة من أكثر الأكلات الشعبية في بلاد المغرب فهى تجمع بين المذاق اللذيذ والقيمة الغذائية العالية وتتكون بشكل أساسي من الكوارع.
نقدم لكم طريقة عمل الهركمة أو الكوارع المغربية بخطوات الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة على قناة سى بى سى سفرة.
مقادير الهركمة - الكوارع على الطريقة المغربية
١ كرع عجل مقطع
250 جرام حمص منقوع
2حبة بصل كبيرة
١٠ فصوص ثوم مفروم
ملح
صلصة
نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
قليل من الملون الغذائي
ملعقة صغيرة من القرفة
نصف ملعقة صغيرة من فلفل بابريكا
باقة من الكزبرة والبقدونس
ماء
٢٥٠ جرام من القمح
جنزبيل
قطع شاش
طريقة عمل الهركمة - الكوارع بالطريقة المغربية
* يشوح البصل في الزيت ثم يضاف الثوم المفروم وثم تضاف قطع الكوارع وتشوح جيدا و ثم يضاف كل التوابل والملح والفلفل ويقلب الخليط جيدا ثم يضاف الصلصة
* اضيفي الحمص المنقوع ويشوحو جيدا معا ثم يضاف حزمة الكزبرة والبقدونس ثم يضاف الماء المغلي وبعد مرور نصف ساعة و يضاف القمح في قطع الشاش ويلف على شكل سرة ثم يضاف الى الكوارع ويترك حتى تمام نضج الكوارع ثم تقدم وتفك سرة القمح وتزين بها الكوارع