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طريقة عمل الهركمة للشيف زينب مصطفى

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:31 م
طريقة عمل الهركمة
طريقة عمل الهركمة للشيف زينب مصطفى
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اسماء محمد
تعتبر الهركمة من أكثر الأكلات الشعبية في بلاد المغرب فهى تجمع بين المذاق اللذيذ والقيمة الغذائية العالية وتتكون بشكل أساسي من الكوارع.

نقدم لكم طريقة عمل الهركمة أو الكوارع المغربية بخطوات الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة على قناة سى بى سى سفرة.

مقادير الهركمة - الكوارع على الطريقة المغربية 
١ كرع عجل مقطع 
 250 جرام حمص منقوع 
 2حبة بصل كبيرة
 ١٠ فصوص ثوم مفروم 
 ملح 
 صلصة 
 نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود 
 قليل من الملون الغذائي 
 ملعقة صغيرة من القرفة 
 نصف ملعقة صغيرة من فلفل بابريكا 
 باقة من الكزبرة والبقدونس 
 ماء 
 ٢٥٠ جرام من القمح 
 جنزبيل
 قطع شاش 

طريقة عمل الهركمة - الكوارع بالطريقة المغربية 

* يشوح البصل في الزيت ثم يضاف الثوم المفروم وثم تضاف قطع الكوارع وتشوح جيدا و ثم يضاف كل التوابل والملح والفلفل ويقلب الخليط جيدا ثم يضاف الصلصة

اضيفي الحمص المنقوع ويشوحو جيدا معا ثم يضاف حزمة الكزبرة والبقدونس ثم يضاف الماء المغلي وبعد مرور نصف ساعة و يضاف القمح في قطع الشاش ويلف على شكل سرة ثم يضاف الى الكوارع ويترك حتى تمام نضج الكوارع ثم تقدم وتفك سرة القمح وتزين بها الكوارع
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