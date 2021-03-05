طريقة عمل الهركمة للشيف زينب مصطفى

تعتبر الهركمة من أكثر الأكلات الشعبية في بلاد المغرب فهى تجمع بين المذاق اللذيذ والقيمة الغذائية العالية وتتكون بشكل أساسي من الكوارع.





نقدم لكم طريقة عمل الهركمة أو الكوارع المغربية بخطوات الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة على قناة سى بى سى سفرة.





مقادير الهركمة - الكوارع على الطريقة المغربية

١ كرع عجل مقطع

250 جرام حمص منقوع

2حبة بصل كبيرة

١٠ فصوص ثوم مفروم

ملح

صلصة

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

قليل من الملون الغذائي

ملعقة صغيرة من القرفة

نصف ملعقة صغيرة من فلفل بابريكا

باقة من الكزبرة والبقدونس

ماء

٢٥٠ جرام من القمح

جنزبيل

قطع شاش





طريقة عمل الهركمة - الكوارع بالطريقة المغربية





* يشوح البصل في الزيت ثم يضاف الثوم المفروم و ثم تضاف قطع الكوارع وتشوح جيدا و ثم يضاف كل التوابل والملح والفلفل ويقلب الخليط جيدا ثم يضاف الصلصة



