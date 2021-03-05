أطعمة تساعد على الهضم.. صحية ولذيذة تعرف عليها

اطعمة تساعد على الهضم ، يعتبر من أكثر الأشياء التي يبحث عن الأشخاص بالأخص بعد تناول بعض الأكلات الدسمة هى المهضمات، حيث يلعب الجهاز الهضمي دورًا حيويًا في صحتك ومسؤول عن امتصاص العناصر الغذائية والتخلص من النفايات.





يعاني الكثير من الناس من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والتشنجات والغازات وآلام البطن والإسهال والإمساك لأسباب مختلفة، كما أن يمكن تعرضك لبعض الحالات المرضية مثل متلازمة القولون العصبي ومرض الجزر المعدي المريئي ومرض كرون ، والتهاب الرتج وحرقة المعدة ، لخطر الإصابة بمشكلات هضمية أكثر حدة.





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ومع ذلك ، حتى الشخص السليم يمكن أن يعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي بسبب أشياء مثل نقص الألياف أو الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك في نظامهم الغذائي.





لذا قدم موقع healthline، اطعمة تساعد على الهضم أهمها ...

-الزبادي

يحتوي الزبادي على البروبيوتيك ، والتي يمكن أن تساعد على الهضم عن طريق تعزيز البكتيريا الصحية في الجهاز الهضمي.

-بذور الشيا

يمكن أن يساعد محتوى الألياف في بذور الشيا على الهضم عن طريق تعزيز نمو البروبيوتيك في أمعائك والحفاظ على انتظامك.

-الحبوب الكاملة

بسبب محتواها العالي من الألياف ، يمكن للحبوب الكاملة أن تدعم الهضم الصحي عن طريق إضافة كميات كبيرة إلى البراز ، وتقليل الإمساك وتغذية بكتيريا الأمعاء الصحية.

-الشوربة

يمكن أن يساعد الجيلاتين الموجود في مرق العظام في تحسين عملية الهضم وحماية جدار الأمعاء، قد يكون مفيدًا في تحسين الأمعاء المتسربة وأمراض الأمعاء الالتهابية الأخرى.

- سمك السلمون

قد تقلل أوميغا 3 الموجودة في السلمون من الالتهاب في أمعائك ، وبالتالي تحسين عملية الهضم لديك.









مشروبات تساعد على الهضم

أكد موقع blog.ochsner، لتحسين صحة الجهاز الهضمي ،ضع في اعتبارك إضافة واحد أو أكثر من المشروبات الصحية التالية إلى نظامك الغذائي.





شاي الزنجبيل

شرب شاي الزنجبيل الدافئ قبل أو أثناء الوجبة الكبيرة قد يحسن صحة الجهاز الهضمي ويمنع حرقة المعدة وآلام المعدة وعسر الهضم. وذلك لأن الجذر يحفز تدفق اللعاب ، وإنتاج العصارة الصفراوية والمعدة ، مما يؤدي إلى قفزة في تحلل الطعام الذي تتناوله.





شاي الليمون

بالإضافة إلى كونه لذيذًا بشكل رائع ، فقد ثبت أن شاي الليمون يساعد في تهدئة المعدة والحفاظ على وظائف الجهاز الهضمي تحت السيطرة، يستخدم كعلاج طبي صيني قديم للمساعدة في تقليل الأعراض في بعض مشاكل المعدة مثل الانتفاخ والإمساك ، يحتوي الليمون على مركب يسمى السترال الذي يوفر فوائد مضادة للالتهابات، كما أنه خالي من الكافيين مما يجعله مشروبًا مثاليًا بعد العشاء أو شاي وقت النوم.





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شاي النعناع

يعود أصل النعناع إلى أوروبا وآسيا ، وقد استخدم منذ آلاف السنين لمذاقه اللطيف والنعناع وفوائده الصحية. يحتوي على مواد كيميائية طبيعية قد تساعد الجهاز الهضمي عن طريق تقليل التشنجات في الأمعاء ، مما يعني أن جسمك أكثر استرخاء ويمكنه هضم الطعام بسهولة أكبر بعد تناوله. لهذا السبب ، وجد أيضًا أنه من المحتمل أن يكون فعالًا في علاج متلازمة القولون العصبي (IBS).





شاي الشمر

قد يساعد الشمر المليء بالألياف في تخفيف الإمساك ومشاكل الجهاز الهضمي الأخرى التي تسبب الغازات ، وكذلك الحفاظ على حركة الأشياء بشكل صحيح في الجهاز الهضمي ، على الرغم من أن الأبحاث أظهرت أدلة غير كافية على ذلك للاستمتاع بالفوائد العلاجية للشمر ، يمكنك ببساطة مضغ البذور ، أو صنع الشاي عن طريق سحقها وصب الماء الساخن عليها.





قهوة

تعمل القهوة كمنشط للجهاز الهضمي، تعمل القهوة أيضا كمُسهل ، فهي تجعل الأشياء تتحرك بسرعة في أمعائك، بينما قد تساعدك القهوة على تحديد وقت حركة الأمعاء اليومية قبل الخروج من المنزل ، يجب ألا تعتمد عليها فقط للمساعدة في الهضم.

قد يؤدي استهلاك كميات كبيرة من الكافيين إلى الإسهال ، وهو ليس فقط مزعجًا ولكنه قد يمنع جسمك أيضًا من امتصاص بعض العناصر الغذائية، لقد ثبت أن الكثير من الكافيين يعيق النوم ، لذلك من الأفضل تجنب شرب القهوة بعد الساعة 3 مساءً.





ماء

يعتبر الماء الذي يوصف بأنه مساعد طبيعي للجهاز الهضمي مكونًا رئيسيًا لكل خلية مفردة تبطن جهازك الهضمي ، مما يعني أنك بحاجة إلى الكثير منه حتى تعمل هذه الخلايا، يحافظ الماء أيضًا على مرونة الأنسجة في الجهاز الهضمي مع خلق بيئة تسمح بمرور الطعام بسهولة.









أعشاب تساعد على الهضم والامتصاص

يمكن أن تساعد بعض الأعشاب في تسهيل عملية الهضم على الجسم، لذلك إذا كنت تشعر بعدم الارتياح قليلًا مثل "الانتفاخ والغازات وعسر الهضم والإمساك والتي يمكن أن تكون نتيجة لأي شيء من الإجهاد إلى التقدم في السن أو الإفراط في الأكل أو سوء التغذية" ، فأحرص على تناول الأعشاب التالية ...

ورق النعناع : منعش ورائع ، طارد للريح من الأعشاب يخفف من الانزعاج الهضمي.

أوراق الهندباء :في حين يمكن الاستمتاع بالنبات بأكمله كشاي طبي لخصائصه الداعمة للكبد، يمكن الاستمتاع بأوراقه في السلطة ، والبيستو ، وأكثر من ذلك.

الشمر: هذا الشاي الحلو والمهدئ قد لا يشبه مذاق الأدوية العشبية ، لكن كل بذرة تحتوي على زيوت أساسية غنية بالأنتول والفينشون ، والمعروفين بقدرتها على تخفيف الانتفاخ والغازات.

الزنجبيل: طارد للريح الاحترار يستخدم تقليديا لدوار الحركة ، واضطراب المعدة ، والتشنج.

البابونج: هذه الزهرة الشائعة ليست مجرد وسيلة مساعدة على النوم ولكنها أيضًا زهرة مهدئة تسهل الهضم وتريح البطون المتشنجة.

لافندر: هذه الزهرة الشائعة ليست مجرد رائحة جميلة ، ولكنها أيضًا كنز دفين من الزيوت الأساسية التي تعمل على تهدئة الأعصاب واضطراب البطن.





تمارين تساعد على الهضم

ممارسة بعض التمارين و الأنشطة الرياضية يساعد في عمل الجهاز الهضمي بالطريقة التي ينبغي أن يعمل بها، لذا كشف موقع healthgrades ، فيما يلي عن أبرز التمارين التي تساعد على الهضم..

-التمارين الهوائية

اهدف إلى ممارسة التمارين الهوائية لمدة 20 إلى 30 دقيقة كل يوم، هذا مفيد بشكل خاص إذا كنت تعاني من الإمساك، تتضمن التمارين الهوائية أنشطة مثل المشي السريع وركوب الدراجة ولعب التنس والسباحة والركض أي شيء يرفع معدل ضربات القلب ويجعلك تتعرق! يعمل النشاط القوي على تحسين الدورة الدموية في القناة الهضمية ويحفز إنتاج الإنزيم - وهما فائدتان تحافظان على استمرار عمل الأمعاء في الموعد المحدد.

- يوجا

يمكن أن يؤدي الإجهاد إلى تفاقم حالات مثل متلازمة القولون العصبي (IBS) وعسر الهضم، كما يمكن أن يساعد التمرين المنتظم في تقليل مستويات التوتر، قد تجد أن اليوجا طريقة مفيدة للاسترخاء وإدارة التوتر في حياتك مما قد يساعد في تحسين حالتك.

-تمارين قاع الحوض

إذا كنت تعاني من مشاكل في التحكم في الأمعاء ، والمعروفة أيضًا باسم سلس البراز فيمكن أن تساعدك تمارين قاع الحوض، للقيام بها ، اضغط على عضلات قاع الحوض واسترخي، اهدف إلى 50 إلى 100 تكرار في اليوم، يمكن لمزود الرعاية الصحية الخاص بك أن يعلمك القيام بالتمارين بالطريقة الصحيحة.





فواكه مفيدة لعسر الهضم

مشاكل المعدة والجهاز الهضمي يمكن أن تؤثر سلبًا على أجسامنا، غالبًا ما تؤدي عادات الأكل السيئة إلى عسر الهضم، يمكن أن يؤدي عسر الهضم إلى آلام في المعدة أو انتفاخها وحرقة في المعدة ، وغثيان ، وقيء ، فيمكن أن تساعد العديد من الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف على الهضم.





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بعض الفواكه التي عرفت بتحسين الهضم هي كما يلي وفقا لموقع food.ndtv ...

-المشمش

يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تحافظ على انتظام الأمعاء ، والتي يمكن أن تمنع الإمساك وتعزز صحة القولون.

-التفاح





من الفاكهة الغنية بألياف البكتين، يمكن أن يوفر البكتين الراحة من كل من الإمساك والإسهال ، اعتمادًا على حاجة الجسم، يساعد البكتين على تحسين الهضم بسبب طبيعته القابلة للذوبان وقدرته على الارتباط بالكوليسترول أو السموم في الجسم والتخلص منها خارج نظامك.

-الكيوي

يمكن أن يساعد تناول فاكهة الكيوي في تحسين عملية الهضم، تحتوي فاكهة الكيوي الخضراء على إنزيم يسمى الأكتينيدين والذي قد يوفر هضمًا محسنًا للبروتين، من المعروف أيضًا أن الكيوي له تأثير ملين خفيف يرتبط بمحتواه العالي من الألياف.

-الموز

محتواها العالي من الألياف يسهل انتظام الأمعاء وبالتالي تسرع عملية الهضم، فإن له أيضًا "تأثيرات مضادة للحموضة تحمي المعدة من القرحة التي تتراكم في بطانة المعدة ، وتزيل البكتيريا المسببة لقرحة المعدة، وهذه مضادات الحموضة مفيدة أيضًا في تخفيف حرقة المعدة".

-الجوافة

الجوافة هي واحدة من أغنى مصادر الألياف الغذائية ، فإن حبة جوافة واحدة فقط تفي بحوالي 12٪ من الاستهلاك اليومي الموصى به من الألياف ، مما يجعلها مفيدة للغاية لصحة الجهاز الهضمي، بالإضافة إلى ذلك فإن بذور الجوافة إذا تم تناولها كاملة أو مضغًا تعمل كملينات ممتازة أيضًا مما يساعد على مرور البراز بشكل أكثر سلاسة.



