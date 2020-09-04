بدون أدوية.. 9 نصائح لعلاج عسر الهضم

عسر الهضم من أكثر المشاكل الصحية شيوعا وانتشار بين الكثير من الأشخاص، ويصاب العديد بـ عسر الهضم نتيجة ممارسة بعض العادات الغذائية الخاطئة مما يؤدي إلي وجود آلام في المعدة أو انتفاخ، حرقة في المعدة، غثيان، التقيؤ.





وأفاد موقع healthline، بأن الأدوية ليست العلاج الوحيد لعسر الهضم ولكن قد تكون قادرًا على تحسين عملية الهضم وتخفيف الأعراض غير المريحة من خلال اتباع بعض النصائح البسيطة للتخلص من مشكلة عسر الهضم وتتمثل في...





اقرأ أيضا..





- تناول وجبات صغيرة طوال اليوم.

- تجنب الأطعمة الغنية بالتوابل والدهنية التي يمكن أن تسبب حرقة المعدة.

- تناول الطعام بشكل أبطأ

- توقف عن التدخين

- فقدان الوزن الزائد.

- قلل من كمية القهوة والمشروبات الغازية والكحول التي تتناولها.

- الحصول على الكثير من الراحة.

- توقف عن تناول الأدوية التي يمكن أن تهيج بطانة المعدة ، مثل مضادات الالتهاب

- التقليل من التوتر من خلال ممارسة اليوجا أو العلاج بالاسترخاء.



