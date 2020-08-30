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أعراض عسر الهضم.. 8 علامات أبرزها الأصوات

الأحد 30/أغسطس/2020 - 07:54 م
اعراض عسر الهضم ..
اعراض عسر الهضم .. 8 علامات أبرزها الأصوات
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اسماء محمد
عسر الهضم علامة على وجود مشكلة كامنة  وليس مرضا فى حد ذاته ومن اشهر الامراض التى تصيب الجهاز الهضمى وتسبب مشكلة عسر الهضم، هى: مرض الجزر المعدي المريئي ( GERD )، أو القرحة، أو مرض المرارة ، وليس حالة خاصة به. يعتمد أي علاج تحصل عليه على ماهية السبب.

ويجب عدم ترك مشكلة عسر الهضم دون علاج لأنها تسبب العديد من المضاعفات الضارة على الجسم كله وتنخفض كفاءة الاجهزة الداخلية والشعور بالدوخة وهبوط الدور الدموية والهزل وضعف التركيز .

وتلعب معرفة اعراض عسر الهضم دور كبير فى اكتشاف الإصابة وعلاجها بشكل سريع وتجنب المضاعفات، وفقا لما ذكره موقع "webmd "، وهى:

الانتفاخ
التجشؤ والغازات
استفراغ و غثيان
طعم حمضي في فمك
الشبع أثناء أو بعد الوجبة
أصوات المعدة
حرق في معدتك أو أعلى بطنك
آلام البطن
اعراض عسر الهضم القوية 
تسوء هذه الأعراض عندما تكون متوترًا أو إذا ابتلعت الكثير من الهواء عند تناول الطعام ، فقد يؤدي ذلك إلى تفاقم التجشؤ والانتفاخ.
فى أغلب الاحيان يعاني الأشخاص من عسر هضم مصحوبًا بحرقة (شعور حارق في عمق الصدر) ، والذي يحدث عندما ترتفع أحماض المعدة إلى المريء .

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