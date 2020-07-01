AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

عسر الهضم.. علامات تحذيرية تشير لمعاناة جسدك من الجفاف

الأربعاء 01/يوليه/2020 - 08:13 ص
عسر الهضم
عسر الهضم
Advertisements
لمياء الياسين
علامات تحذيرية يصدرها جسمك، تعد مؤشرا لأن جسدك يعاني من الجفاف وقلة تناول الماء، إليك أبرز تلك العلامات، يقدمها موقع "برايت سايد"، انتبهي لها قبل أن تسبب مشاكل فى المفاصل والعين والجهاز الهضمي.

اقرأ أيضا

1.  جلدك جاف

بشرتك هي أكبر عضو في جسمك ، لذلك تحتاج إلى الحفاظ على رطوبة جسمك. في الواقع ، يعتبر الجلد الجاف من أولى علامات الجفاف الكامل ، مما قد يؤدي إلى مشاكل أكبر بكثير. نقص المياه يعني نقص العرق ، مما يؤدي إلى عدم قدرة الجسم على غسل الأوساخ والزيوت المتراكمة على مدار اليوم.

2. عينيك جافة

يؤدي نقص تناول المياه إلى جفاف العينين مما يسبب ضررًا أكبر لعينيك

3. آلام المفاصل

تتكون الغضاريف والأقراص الشوكية من حوالي 80٪ من الماء. هذه ضرورة مطلقة لمنع عظامنا من الطحن ضد بعضها البعض في كل خطوة نتخذها.
الحفاظ على جسمك رطبًا يجعل المفاصل تمتص صدمة الحركات المفاجئة ، مثل الجري أو القفز أو السقوط بشكل محرج.
 
4.. الشعور بالإرهاق والخمول

كما ذكرنا للتو ، عندما يجف الجسم  يؤدي نقص الدم إلى نقص الأكسجين في جميع أنحاء الجسم. بطبيعة الحال ، يؤدي نقص الأكسجين إلى النعاس والتعب التام.

5. مشاكل في الجهاز الهضمي

تقل كمية وقوة المخاط في المعدة ، مما يسمح لحمض المعدة بالقيام ببعض الأضرار الجسيمة في الداخل. وهذا يؤدي إلى ما نشير إليه عادة بحرقة المعدة وعسر الهضم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لو بتاكل كتير .. 13 علاجا سريعا لعسر الهضم

سرطان في المعدة.. 6 أضرار لتناول الماء المثلج على الإفطار في رمضان

بمكونات فى المنزل .. وصفات بسيطة للتخلص من الحموضة خلال دقائق

علامات بجسمك تؤكد نقص فيتامين c

خليك شباب.. أشياء تجعلك تبدو أكبر سنا وتفقد شبابك

ماذا تفعل جلسة بخار لبشرتك مرة واحدة في الأسبوع؟

ترشيحاتنا

نتائجه هائلة.. مشروب طبيعي لـ علاج التهاب الحلق واللوز

الأزهر يرد على مقولة «هل قطعة القماش للمرأة دليل على عفتها».. فيديو

هل أصيب أسقف نجع حمادي بكورنا؟.. المطرانية تجيب

بعد أن أقرته الصين.. اعتقال أول شخص في هونج كونج بموجب قانون الأمن القومي

ده مش نجم.. مخرج سينمائي يهاجم يوسف الشريف.. فيديو

مقتل 10 على الأقل خلال احتجاجات في إثيوبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جنرال موتورز تنتج الشبح الجديد فى أسطول الجيش الأمريكي .. صور

لمحاربة كورونا.. طالب مصري يبتكر ساعة تعقيم بسيطة يمكنها تطهير اليد تلقائيًا

في 30 يومًا.. أقوى 3 وصفات لـ علاج حب الشباب