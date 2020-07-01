عسر الهضم.. علامات تحذيرية تشير لمعاناة جسدك من الجفاف

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تتكون الغضاريف والأقراص الشوكية من حوالي 80٪ من الماء. هذه ضرورة مطلقة لمنع عظامنا من الطحن ضد بعضها البعض في كل خطوة نتخذها.



الحفاظ على جسمك رطبًا يجعل المفاصل تمتص صدمة الحركات المفاجئة ، مثل الجري أو القفز أو السقوط بشكل محرج.

4.. الشعور بالإرهاق والخمول