عسر الهضم.. علامات تحذيرية تشير لمعاناة جسدك من الجفاف

علامات تحذيرية يصدرها جسمك، تعد مؤشرا لأن جسدك يعاني من الجفاف وقلة تناول الماء، إليك أبرز تلك العلامات، يقدمها موقع "برايت سايد"، انتبهي لها قبل أن تسبب مشاكل فى المفاصل والعين والجهاز الهضمي.
1. جلدك جاف
بشرتك هي أكبر عضو في جسمك ، لذلك تحتاج إلى الحفاظ على رطوبة جسمك. في الواقع ، يعتبر الجلد الجاف من أولى علامات الجفاف الكامل ، مما قد يؤدي إلى مشاكل أكبر بكثير. نقص المياه يعني نقص العرق ، مما يؤدي إلى عدم قدرة الجسم على غسل الأوساخ والزيوت المتراكمة على مدار اليوم.
2. عينيك جافة
3. آلام المفاصل
4.. الشعور بالإرهاق والخمول
كما ذكرنا للتو ، عندما يجف الجسم يؤدي نقص الدم إلى نقص الأكسجين في جميع أنحاء الجسم. بطبيعة الحال ، يؤدي نقص الأكسجين إلى النعاس والتعب التام.
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1. جلدك جاف
بشرتك هي أكبر عضو في جسمك ، لذلك تحتاج إلى الحفاظ على رطوبة جسمك. في الواقع ، يعتبر الجلد الجاف من أولى علامات الجفاف الكامل ، مما قد يؤدي إلى مشاكل أكبر بكثير. نقص المياه يعني نقص العرق ، مما يؤدي إلى عدم قدرة الجسم على غسل الأوساخ والزيوت المتراكمة على مدار اليوم.
2. عينيك جافة
يؤدي نقص تناول المياه إلى جفاف العينين مما يسبب ضررًا أكبر لعينيك
3. آلام المفاصل
تتكون الغضاريف والأقراص الشوكية من حوالي 80٪ من الماء. هذه ضرورة مطلقة لمنع عظامنا من الطحن ضد بعضها البعض في كل خطوة نتخذها.
الحفاظ على جسمك رطبًا يجعل المفاصل تمتص صدمة الحركات المفاجئة ، مثل الجري أو القفز أو السقوط بشكل محرج.
4.. الشعور بالإرهاق والخمول
كما ذكرنا للتو ، عندما يجف الجسم يؤدي نقص الدم إلى نقص الأكسجين في جميع أنحاء الجسم. بطبيعة الحال ، يؤدي نقص الأكسجين إلى النعاس والتعب التام.
5. مشاكل في الجهاز الهضمي
تقل كمية وقوة المخاط في المعدة ، مما يسمح لحمض المعدة بالقيام ببعض الأضرار الجسيمة في الداخل. وهذا يؤدي إلى ما نشير إليه عادة بحرقة المعدة وعسر الهضم.