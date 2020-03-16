أبرزها ألم المفاصل .. علامات تدل على أنك تتناولين الكثير من السكر









3. الارتفاعات والانخفاضات في مستوى الطاقة

مذاق السكر جيد لكنه فى المقابل الإفراط فى تناوله قد يسبب العديد من المشاكل الصحية المعقدة إليك أبرز تلك المضاعفات وفاق لموقع برايت سايد والتي تشير إلى أنه حان وقت الابتعاد عن السكريات1. آلام العضلات والمفاصلكميات كبيرة من السكر في نظامك الغذائي يسبب التهاب المفاصل أو إعتام عدسة العين أو أمراض القلب أو ضعف الذاكرة أو تجعد الجلد.2. حنين الحلويات والأطعمة السكرية الأخركلما تناولت كمية أكبر من السكر ، كلما زاد رغبة جسمك فيه . إنها حلقة مفرغة وإدمانية. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الطعام الذي يحتوي على نسبة عالية من السكر لن يجعلك تشعر بالشبع لأنه لا يحتوي على أي مغذيات مفيدة.الجلوكوز مسؤول عن إمدادات الطاقة في جسمك ، ولهذا السبب من المهم جدًا الحفاظ على مستوى السكر في دمك عند المستوى المناسب .فعند تناول الحلويات ، يطلق البنكرياس الأنسولين للمساعدة في جلب الجلوكوز إلى الخلايا مما يتركك مع اندفاع من الطاقة ثم تشعرين مرة أخرى بانخفاض مستوى الطاقة لأن جسمك يريد المزيد من السكر .للحفاظ على مستويات الطاقة لديك ، تجنب تناول الحلويات والوجبات الخفيفة غير الصحية. بدلًا من ذلك ، اختر البروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية . احصل على طاقة "حقيقية" لجسمك من الأطعمة الصحية. هذا المستوى المتساوي من السكر في دمك لن يسبب ارتفاعات في الطاقة وانخفاضات.