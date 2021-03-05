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فن

شاهد | نرمين الفقي برفقة محمد رياض من كواليس مسلسل النمر

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:12 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة نيرمين الفقي، صورًا جديدة من كواليس مسلسل النمر عبر  حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت نرمين الفقي برفقة محمد رياض وعلقت قائلة: مع الفنان المحترم محمد رياض مسلسل النمر. 

علي الجانب الآخر تشارك حاليا النجمة نيرمين الفقي في تصوير مسلسل "ضل راجل" يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال ونخبة من النجوم بجانب كل من نور اللبنانية ومحمود عبد المغني ورنا رئيس ونرمين الفقي ومن إخراج أحمد صالح ومن كتابة أحمد عبد الفتاح. 


المسلسل ينتمي إلى نوعية المسلسلات الدرامية الاجتماعية والشعبية ويناقش العديد من صراعات ومشكلات القضايا المجتمعية المختلفة وأحداث تدور بين الأفراد في المناطق الشعبية.
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