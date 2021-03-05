ضبط 150 طربة من حشيش بحوزة ثلاثة من العناصر الإجرامية بالبحيرة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام- ومديرية أمن البحيرة) من إستهداف عدد من العناصر الإجرامية بدائرة مركزى شرطة (دمنهور – إيتاى البارود) .





أسفرت عن ضبط (100 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – عدد 2 هاتف محمول) بحوزة (شخصين) وذلك حال إستقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة دمنهور .





وضبط (50 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص) وذلك حال إستقلاله دراجة نارية بدون لوحات بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود.





وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1.050.000 مليون وخمسون ألف جنيه تقريبًا).





تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة .