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سيارات

طريقة شحن بطارية السيارة الجافة وإصلاحها من التملح

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:00 م
البطارية الجافة
البطارية الجافة
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أماني نوار
تختلف أنواع بطاريات السيارات في إصلاحها ، ونفس الأمر مع البطاريات الجافة ، حيث أن البطاريات الجافة لها طرق خاصة ، والتي سنتعرف عليها في هذا التقرير .


ومن المعروف أن بطاريات السيارات الجافة تعاني من مشكلة التملح ، وذلك نتيجة التفريغ السريع أو ربما نتيجة تركها غير مشحونة ، ودون استعمال لفترة طويلة ، وفي هذا التقرير نقدم طريقة إصلاح البطارية الجافة .

في البداية طريقة إصلاح بطارية السيارة الجافة ، حيث إذا كانت نسبة التملح بسيطة فيمكنك القيام بشحن البطارية ، وذلك بتيار يصل إلى عشر تيار الشحن العادي ،وبذلك تعود وتقود بتفريغها أيضا بنفس قدرة الشحن فالشحن الزائد للبطارية يؤدي إلى تضررها بزيادة نسبة المياه ، التي تستهلكها، وهذا يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة السائل الداخلي .


أما لإصلاح البطارية الجافة قم بملئ حقنة بلاستيكية بالماء المقطر ، وأفرغ محتوى الحقنة عبرنقاط الوصول إلى أعلى البطارية ، ويجب التأكد من أختلاط الحمض داخل البطارية مع ماء مقطر ، لذلك يجب تزويد البطارية بتيار كهربائي مستمر بحد أقصى 10 أمبير ، واتركها لبضع دقائق حتى يتم رؤية الفقاعات تخرج من نقاط الوصول في أعلى البطارية .

بعدها يجب توصيل شاحن البطاريات المتنقلة إلى البطارية باستخدام الاسلاك الكهربائية مع مراعاة القطبية ، ثم قم بفحص البطارية كل ساعة باستخدام قياس فرق الجهد حتى يصل فرق الجهد في البطارية .

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