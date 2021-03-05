طريقة شحن بطارية السيارة الجافة وإصلاحها من التملح

تختلف أنواع بطاريات السيارات في إصلاحها ، ونفس الأمر مع البطاريات الجافة ، حيث أن البطاريات الجافة لها طرق خاصة ، والتي سنتعرف عليها في هذا التقرير .





ومن المعروف أن بطاريات السيارات الجافة تعاني من مشكلة التملح ، وذلك نتيجة التفريغ السريع أو ربما نتيجة تركها غير مشحونة ، ودون استعمال لفترة طويلة ، وفي هذا التقرير نقدم طريقة إصلاح البطارية الجافة .



في البداية طريقة إصلاح بطارية السيارة الجافة ، حيث إذا كانت نسبة التملح بسيطة فيمكنك القيام بشحن البطارية ، وذلك بتيار يصل إلى عشر تيار الشحن العادي ،وبذلك تعود وتقود بتفريغها أيضا بنفس قدرة الشحن فالشحن الزائد للبطارية يؤدي إلى تضررها بزيادة نسبة المياه ، التي تستهلكها، وهذا يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة السائل الداخلي .





أما لإصلاح البطارية الجافة قم بملئ حقنة بلاستيكية بالماء المقطر ، وأفرغ محتوى الحقنة عبرنقاط الوصول إلى أعلى البطارية ، ويجب التأكد من أختلاط الحمض داخل البطارية مع ماء مقطر ، لذلك يجب تزويد البطارية بتيار كهربائي مستمر بحد أقصى 10 أمبير ، واتركها لبضع دقائق حتى يتم رؤية الفقاعات تخرج من نقاط الوصول في أعلى البطارية .



بعدها يجب توصيل شاحن البطاريات المتنقلة إلى البطارية باستخدام الاسلاك الكهربائية مع مراعاة القطبية ، ثم قم بفحص البطارية كل ساعة باستخدام قياس فرق الجهد حتى يصل فرق الجهد في البطارية .



