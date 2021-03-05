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رياضة

تطورات الحالة الصحية لـ رضا عبدالعال

الجمعة 05/مارس/2021 - 03:24 م
رضا عبدالعال
رضا عبدالعال
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عبدالله هشام
يعانى رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية من أزمة صحية حادة خلال الفترة الحالية بعد ثبوت جلطات لديه وتحتاج إلى تدخل جراحى عاجل خلال الفترة القليلة المقبلة.

وعلم "صدى البلد" أن رضا عبدالعال خضع إلى عملية "قسطرة" فى القلب خلال الفترة الماضية إلا أن الطبيب المعالج له لاحظ وجود عدد من الجلطات الأخرى والتى تتطلب جراحة "قلب مفتوح". 

ولم يتم تحديد موعد محدد لإجراء العملية وبالتالي فرض علي رضا عبدالعال الراحة التامة في منزله لحين تحديد موعد إجراء العملية. 

ومن المقرر أن يخضع رضا عبدالعال إلى عملية قلب مفتوح خلال الفترة المقبلة للتخلص من كافة الآلام التى يشعر بها خلال الفترة الحالية.

ويعد رضا عبدالعال واحدا من المحللين القريبين من قلوب كرة القدم المصرية فى ظل صراحته المعهودة فى تحليله الفنى للمباريات وأسلوبه الخاص فى التحليل بجانب إنه كان واحدا من اللاعبين المميزين فى تاريخ كرة القدم المصرية نتيجة القدرات الفنية المميزة التى كان يمتلكها.
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