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حوادث

ضبط صاحب مصنع ولاعات يستخدم علامات تجارية وهمية بالمنوفية

الجمعة 05/مارس/2021 - 04:00 م
حبس متهمين
حبس متهمين
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مصطفى الرماح
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية وجرائم الغش التجارى.

 أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية قيام (صاحب مصنع لإنتاج الولاعات - مقيم بدائرة مركز شرطة السادات) لقيامه بإدارة المصنع بدون ترخيص وإستخدام علامات تجارية وهمية غير مسجلة وتجميع كميات كبيرة من أسطوانات الغاز المحظور الإتجار بها فى السوق السوداء لإعادة تعبئتها فى ولاعات دون إتباع إشتراطات الأمن والسلامة اللازمة مما يشكل خطورة على المواطنين.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر بداخل المصنع على (75 أسطوانة غاز سعة 25 كيلو جرام- كميات كبيرة من أجزاء الولاعات تحت التصنيع- 400 ألف ملصق- 100 ألف ولاعة منتج نهائى- خط إنتاج كامل عبارة عن 5 ماكينات) .. كما تبين عدم وجود تراخيص من الجهات المختصة ، وعدم وجود إشتراطات الأمن والسلامة.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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