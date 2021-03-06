لماذا يلجأ الرجال لتعدد الزوجات؟.. الإفتاء تكشف عن 8 مبررات.. فيديو

كشف الدكتور عمرو الورداني، مدير إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية، عن دوافع ومبررات الرجال للجوء إلى التعدد في الزوجات.





وقال الورداني، في لقاء تليفزيوني له، إن أول هذه المبررات عدم الإنجاب ورغبة الزوج في الإنجاب فليجأ لامرأة ثانية غير زوجته، أما الدافع الثاني هو عدم راحة الزوج مع زوجته وعدم رغبته في طلاقها من أجل الحفاظ على الأولاد.





وأضاف، أن الدافع الثالث هو إعجاب الرجل بامرأة ثانية غير زوجته فيلجأ للزواج منها لعدم وقوعه في الحرام، بالرغم من أن زوجته محترمة وغير مقصرة.





وأشار إلى أن الدافع الرابع، هو اللجوء للزواج من امرأة معينة، من أجل الحصول على أموالها، وهناك مبرر خامس لجوء الرجل للزواج لعودة شبابه وهو ما يعرف بأزمة منتصف العمر.





وأوضح، أن هناك من يتزوج بهدف تقليل نسبة العنوسة فليجأ للتعدد لهذا السبب، وهناك آخر من يرى أن زوجته وأولاده ليس لهم عنده إلا الإنفاق وتلبية رغباتهم، وكأنه يرى أنه مجرد بنك لضخ الأموال فقط.





وذكر أن السبب الثامن للتعدد، هو ان الرجال مفطورون على الزواج والتعدد لأن امراة واحدة لا تكفيهم.

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تعدد الزوجات يجب أن يكون لمبرر قوي



