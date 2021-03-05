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محافظات

في استجابة فورية.. محافظ الجيزة يكلف بحملة نظافة واسعة بقرية برنشت بالعياط

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:58 م
محافظ الجيزة يكلف
محافظ الجيزة يكلف بحملة نظافة واسعة بقرية برنشت بالعياط
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محمد الصاحى
وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس رئيس مركز ومدينة العياط، بالدفع بحملة نظافة موسعه القرية برنشت بالكامل لإزالة كافة المخالفات ورفع كفاءة مستوي النظافة مع المتابعة الدورية لحالة النظافة للتأكد من عدم تكرار تجمع المخلفات . 


جاء ذلك استجابة فورية من محافظة الجيزة لشكوي المواطنين باحد صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان وجود تراكمات للقمامة بقرية برنشت بمركز ومدينة العياط .

وعلى الفور شنت الوحدة المحلية بالعياط حملة رفع كافة المخلفات من عددا من البؤر ونقاط التجمع وإعادة المظهر الجمالي للقرية.
في استجابة فورية.. محافظ الجيزة يكلف بحملة نظافة واسعة بقرية برنشت بالعياط
في استجابة فورية.. محافظ الجيزة يكلف بحملة نظافة واسعة بقرية برنشت بالعياط
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