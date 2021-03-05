في استجابة فورية.. محافظ الجيزة يكلف بحملة نظافة واسعة بقرية برنشت بالعياط

وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس رئيس مركز ومدينة العياط، بالدفع بحملة نظافة موسعه القرية برنشت بالكامل لإزالة كافة المخالفات ورفع كفاءة مستوي النظافة مع المتابعة الدورية لحالة النظافة للتأكد من عدم تكرار تجمع المخلفات .









جاء ذلك استجابة فورية من محافظة الجيزة لشكوي المواطنين باحد صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان وجود تراكمات للقمامة بقرية برنشت بمركز ومدينة العياط .



