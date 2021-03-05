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سيارات

تعرف على أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر .. صور

الجمعة 05/مارس/2021 - 11:25 م
نيسان صني
نيسان صني
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اشرف عطية
يبحث محبو السيارات في مصر عن أسعار السيارات المستعملة في السوق المصرية ليقوموا بشرائها لتكون بديلا رخيصا عن المواصلات ليتمكنوا من التنقل بشكل أسهل و في هذا السياق نعرض عليكم مواصفات أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر .

لانسر كريستاله mitsubishi lancer crystal

تتميز السيارة لانسر و التي يلقبها المصريون بالكريستاله نطرا لمكانتها عندهم بأدائها الرياضي وتوجيها المميز، الذي يعزز من ثباتها رغم انخفاضها الشديد، وانخفاض وضعية الموتور التي تعد ميزة وعيب في نفس الوقت، حيث أن ميزته جعل السيارة ثابتة علي الطريق، أما العيب فيتمثل في اصطدام بدن السيارة بالمطبات الأرضية خاصة في حال اكتمال عدد ركاب السيارة.

بدأ انتاج لانسر كريستاله من عام 1996 حتي عام 2000 و صنعت بالكامل في اليابان و يتراوح سعر السيارة لانسر كريستاله من 70.000 جنيه حتى 90.000 جنيه حسب حالة الماتور والكماليات المزودة بها السيارة .


سوزوكي ماروتي suzuki maruti

تأتي السيارة سوزوكي ماروتي suzuki maruti بمحرك 800 سي سي وفتيس مانيوال ويتوافر بها العديد من الكماليات مثل سنتر لوك وكاسيت ويبلغ متوسط سعرها موديل 1994 حوالي 30.000 جنيه.


سوزوكي ألتو suzuki alto

تأتي السيارة سوزوكي ألتو suzuki alto بمحرك 800 سي سي بقوة 48 حصان، وفتيس مانيوال، ويتوافر بالسيارة العديد من الكماليات الأساسية من تكييف وباور وزجاج كهربائي وكاسيت ويبلغ متوسط سعرها موديل 2006 حوالي 56.000 جنيه.


نيسان صني 2003 nissan sunny

تأتي نيسان صني 2003 nissan sunny بمحرك سعة 1300سي سي بقوة 92 حصان، وتتمتع بالعديد من الكماليات ممثل زجاج كهربائي، ونظام صوتي، وأنظمة الأمان ضمنها فرامل ABS ووسائد هوائية في بعض الفئات ويبلغ متوسط سعرها موديل 2006 حوالي 100.000 جنيه.

 رينو لوجان renault logan

تنتمي السيارة رينو لوجان renault logan لفئة السيارات السيدان بمحرك 4 سلندر متاحة بفتيس مانيوال أو اوتوماتيك بمحرك 1600 سى سى
90 حصان وبخزان وقود يتسع حتي 50 لتر بنزين وتستهلك 7 لتر بنزين لكل 100 كيلو متر تقطعها السيارة.

السيارة رينو لوجان renault logan مدعومة بنظام ايموبيليزر مانع السرقة وشبكة أمامية من الكروم مع حامل سقف طولى وتجهيز لتركيب راديو وتركيب سماعات راديو سى دى مع سماعتين 15 واط فى الأمام وبها فوانيس شبورة امامية.

تبدأ أسعار رينو لوجان 2013 renault logan الشكل القديم في مصر من 70.000 جنيه حتي 100.000 جنيه لأعلي فئة اوتوماتيك.

تعرف على أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر .. صور
تعرف على أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر .. صور
تعرف على أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر .. صور
تعرف على أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر .. صور
تعرف على أرخص 5 سيارات مستعملة في مصر .. صور
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