نشرة أخبار التوك شو.. الأرصاد تكشف مفاجأة بطقس الأسبوع القادم.. وعمرو الليثى يدخل فى نوبة بكاء على الهواء

قدمت برامج التوك شو اليوم، امس الجمعة العديد من الموضوعات المهمة التي تناقش عدد من القضايا التي تشغل بال المواطنين ونعرض لكم أبرزها؟









كشفت الدكتورة إيمان شاكر،وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس الأسبوع المقبل، مؤكدة أن درجات الحرارة خلال الفترة الحالية تشهد ارتفاعها ملحوظا واعلى من المعدلات الطبيعية.





وأضافت شاكر، في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم، المذاع عبر شاشة "dmc"، مساء اليوم الجمعة، أن حالة الطقس الاسبوع المقبل متوقع أن تشهد ارتفاع تدريجي وطقس دافي.





وأوضحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تبدا درجات الحرارة بداية الأسبوع من من ٢٣ درجة مئوية وتصل نهاية الأسبوع ٢٦ درجة نهارا، مشيرة إلى أنه يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، تكون درجة الحرارة ٢٦ درجة مئوية.





حذرت شاكر، من أن هناك فارق في درجات الحرارة بين النهار والليل ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة كثيرا ليلا، موجة حديثها للمواطنين، قائلة :"مش لازم نتسرع ونخفف الملابس الشتوية".





وعن موعد تخفيف الملابس، إشارات الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه بداية فصل الربيع يوم ٢١ مارس ووقتها يمكن تخفيف الملابس









دخل الإعلامى عمرو الليثى فى نوبة بكاء شديدة على الهواء خلال تقديم حلقته اليوم الجمعة ببرنامج واحد من الناس، أثناء عرض لقطات من عودة ابن لأمه واستقبالها بحفاوة وتقبيل قدميها بعدما تغيب عنها طيلة 13 عاما بسبب خطف طليقها لأطفالها.





وقالت هانم، إن زوجها طلقها وخطف أطفالها منها وظلت وحيدة فى منزلها ثم عاشت فى احد المساجد لفترة ولديها 3 أبناء، لافتة إلى أن فريق إنقاذ معأ قام بتأهيلها صحيأ واجتماعيأ ووفر لها مسكن .





وأكدت هانم، خلال استضافتها ببرنامج واحد من الناس والمذاع عبر فضائية الحياة ، أنها لم تفعل أى شئ لزوجها والذى تسبب لها بصدمة عصبية، لافتة إلى انها تتعرف على أولادها إذا شاهدتهم على الرغم من مرور 13 عامأ على غيابهم.









كشف الإعلامى مصطفى بكرى آخر تطورات الأوضاع الصحية فى سوهاج.





وقال بكري،خلال تقديمه، لبرنامج "حقائق وأسرار"، عبر قناة "صدى البلد"، أن فيروس كورونا بدأ الانتشار بكثرة فى سوهاج حسب العديد من الشكاوى التى تلقاها البرنامج من أهالى سوهاج.





وأضاف بكرى، أن الخدمات الصحية بدأت فى التراجع ايضا.





وناشد بكرى الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة بالتدخل السريع لحل المشاكل الصحية التى يعانيها أهالى سوهاج













تقدم بدر صقر عضو مجلس الشورى السابق، بشكوى إلى وزير الداخلية بعد التعدى عليه بالضرب من قبل "ملازم أول".





وقال صقر خلال مداخلة مع برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر قناة "صدى البلد" تقديم الاعلامى مصطفى بكرى، أن ما حدث له لا يغير نظرته إطلاقا تجاه وزارة الداخلية وجهاز الشرطة المصرية التى حمت وتحمي الدولة من أحداث 2011.





وأضاف بدر صقر قائلا: "عندى 60 سنة، وكنت عضو مجلس شورى سابق لمدة 10 سنوات، ويدخل ملازم أول يضربنى ويسحلنى فى قسم أول الخصوص القليوبية".





وكشف صقر، أن منزله بجوار القسم مباشرة ويضع قسم الشرطة بعض الحواجز لركن سيارات القسم داخلها، معقبا: "عندى أنا محلات وقدامها بائع جائلين فى نفس المنطقة، واحنا بنفتح المحلات حصل احتكاك بينا وبين الباعة الجائلين فجأة لقيت الموجودين فى القسم داخلين عليا بيضربونا".





قال الدكتور هاني الناظر،استشاري الامراض الجلدية، إن حالة الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر مستقرة منذ فترة ، مشددا على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية خلال الفترة المقبلة .





ووجه الناظر، في مداخلة هاتفية مع محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار،عدة نصائح للمواطنين قبل حلول شهر رمضان المبارك، قائلا:" بلاش نشتري حاجات رمضان في آخر يومين في شعبان ويحدث تكدس تزداد معه الإصابات، مع ضرورة الالتزام بالتباعد خلال صلات التراويح للوقاية من الفيروس".





واستكمل أن التحالف العالمى للقاحات "جافي" يتوقع ان يرحل كورونا بلا رجعة مع نهاية العام الجاري، واستشهد على ذلك بعدة أسباب منها التوسع في عملية التطعيم ضد الفيروس، والتزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى اكتساب أعداد كبيرة لمناعة ضد الفيروس بعد تعافيهم .









قال الدكتور النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات، إنه خلال الأسابيع القادمة تصل مصر ٨ مليون جرعة، للقاح الصين وبريطانيا، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من اللقاح.





وأضاف حاتم، في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر تستطيع، المذاع عبر شاشة دي إم سي، مساء اليوم الجمعة، أنه لا يوجد دواء مضاد لفيروس كورونا وهناك دواء لفيروسات اخري يتعامل مع كورونا، متابعا أن لهذا الدواء شروط لمرحلة الإصابة بكورونا والممكن أن يمون فعال في بداية المرض.





وتابع رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب وعضو اللجنة العليا لفيروسات، أن هناك شركتان في مصر يقوما بطرح هذا الدواء بالإضافة للشركة اليابانية صاحبة الدواء في الأصل، موضحا انه العلاج المطروح بالصيدليات يعالج الفيروسات العادية بالفعل وله تأثير قوي على حالات كورونا في الإصابة البسيطة.





وأكمل الدكتور النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات، أنه نأمل ان نصل لمرحلة عدم صرف اي دواء من الصيدليات الا بروشتك طبيب.









أكد المهندس أحمد محمود السيد، نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، إن مشروع خطة الدولة لتوصيل الغاز الطبيعي للقري ضمن مبادرة حياة كريمة يساهم في رفاهية المواطنين ورفع العبء عنه، معقبا: "وصلنا إلى أعداد غير مسبوقة في توصل الغاز للمواطنين".





وأضاف "السيد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "نقوم بالتنسيق مع الجهات المختلفة من أجل توصيل الغاز إلى المنازل"، مؤكدا: "وصلنا لمعدلات غير مسبوقة من توصيل الغاز للمنازل سنويا".





وأشار نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية،: "أي مبنى غير مطابق للمواصفات الأمنية لن يتم توصيل الغاز للمنزل.. ونسعى لتوصيل الغاز الطبيعي لأكبر عدد متاح من المواطنين".





وأوضح نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية،: "نحن مع خطة الدولة ونعد الخطة لتوصل الغاز لمتوسط مليون و200 ألف عميل سنويا، ونقوم بإجراء الدراسات اللازمة لتوصيل الغاز الطبيعي لـ 1500 قرية ضمن مبادرة حياة كريمة".









قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن هناك تعديل وزاري مرتقب خلال الفترة المقبلة، متسائلا: "هل هناك تغيير أو تعديل وزاري"، موضحًا أن التغيير الوزاري يكون أوسع وأشمل من التعديل الذي يكون في مناطق بسيطة.





وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة" المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه يتوقع أن نشهد تعديل وزاري خلال الشهر الجاري مارس، وأن هناك توقعات منتشرة في الأوساط البرلمانية بأن هناك تعديل قريب وقادم.





وكشف إبراهيم عيسى عن أن رئيس الأغلبية في البرلمان وجه عتاب للحكومة بأنها تمد البرلمان بقوانين كالقنابل، مؤكدًا أن الحكومة تدخلت في الكثير من الأعمال بشكل جيد، ولديهم إنجازات هامة، ولكن الآن نحتاج لتحديث المشهد الحكومي وأداء أسرع، هناك بعض الوزراء ناجحين بشكل كبير.