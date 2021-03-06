بابا الفاتيكان يزور المرجع الشيعي الأعلى في العراق

عرضت فضائية إكسترا نيوز لقطات حية لزيارة بابا الفاتيكان للمرجع الشيعي الأعلى في العراق.

ويحمل لقاء البابا مع المرجع الديني في العراق علي السيستاني طابعا رمزيا كبيرا ويعتبر خطوة تتماهى مع هدف البابا في تعميق الحوار الأخوي مع شخصيات دينية مهمة، وفق "سكاي نيوز".





ونادرا ما يظهر المرجع الديني السيستاني البالغ من العمر تسعين عاما في العلن رغم أهميته الروحية والدينية.





وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها لقاء على هذا المستوى بين رأس الكنيسة الكاثوليكية والمرجعية الشيعية العراقية، والذي يرى مراقبون أنه قد يشكل تتمة لقمة أبوظبي العام 2019 بين بابا الفاتيكان وشيخ الأزهر الشريف والتي تمخض عنها توقيع وثيقة الأخوة الإنسانية.