أفضل 3 تطبيقات تساعدك على حفظ وإدارة كلمات المرور مجانا

يعد استخدام تطبيق لإدارة كلمات المرور إحدى أفضل الخطوات التي يمكنك اتخاذها لحماية أمنك عبر الإنترنت، حيث يعمل تطبيق مدير كلمات المرور الجيد على تسهيل إنشاء كلمات مرور فريدة وقوية لحسابلتك الرقمية، ثم يقوم بحفظها بأمان حتى تكون متاحة في أي وقت تحتاج إليها، سواء كان ذلك على الهاتف أو الكمبيوتر المحمول أو الجهاز اللوحي أو كمبيوتر سطح المكتب.









إدارة كلمات المرور ، إلا أن معظمهم يقدمون نفس مجموعة الميزات الأساسية، حيث يقومون بإنشاء كلمات مرور القوية وحفظها أيضا بشكل آمنا، بالإضافة من مزامنة كلمات مرورك عبر الأجهزة وملئها تلقائيًا في مواقع الويب والتطبيقات عند الحاجة. وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، على الرغم من وجود العديد من تطبيقات، إلا أن معظمهم يقدمون نفس مجموعة الميزات الأساسية، حيث يقومون بإنشاء كلمات مرور القوية وحفظها أيضا بشكل آمنا، بالإضافة من مزامنة كلمات مرورك عبر الأجهزة وملئها تلقائيًا في مواقع الويب والتطبيقات عند الحاجة.









ولكن تعد الميزة الأهم بالنسبة لمثل هذه التطبيقات، أن توفر خدماتها الأساسية مجانا بالنسبة لمستخدميها، فبعض تطبيقات إدارة كلمات المرور تتقاضي رسوما شهرية لتقديم الخدمة، ولكن البعض الآخر لديهم مستويات اشتراك مدفوعة، ولكنها توفر ميزاتها الأساسية مجانا.









لذا نقدم إليك خلال السطور التالية، على تطبيقات إدارة كلمات المرور التي تقدم خدمات مجانية لمساعدتك على إنشاء كلمة مرور فريدة وحماية جميع حساباتك على الإنترنت:





1. تطبيق BITWARDEN:

يحتوي تطبيق Bitwarden، بشكل أساسي إلي كا ما تحتاج إليه لإدارة كلمات المرور الخاصة بك، يتوفر التطبيق عبر نظامي التشغيل iOS وأندرويد، ويحتوي على تطبيقات سطح مكتب أصلية على أنظمة ويندوز و macOS وLinux؛ كما أنه يتكامل أيضا مع كل متصفح رئيسي بما في ذلك: كروم وسفاري وFirefox وEdge.









ويستخدم تطبيق Bitwarden، الخدمات السحابية لمزامنة كلمات المرور الخاصة بك بين الأجهزة، يتم حفظها في شكل مشفر لا يمكن لأحد سواك فتحها، يملك أيضا التطبيق ميزة المصادقة الثنائية لتوفير طبقة أمان إضافية، كما يدعم ميزات الأمان البيومترية، توفر الخدمة مستويات مدفوعة، ولكنها تقدم أيضا خدمات مجانية من بينها إمكانية إجراء فحوصات لمعرفة ما إذا تم تسريب كلمات المرور الفردية في عملية اختراق لكلمة المرور، وخاصية ملء البيانات التلقائي.









2.تطبيق REMEMBEAR:

يتمتع تطبيق REMEMBEAR، بميزة إنشاء وتخزين كلمات مرور القوية، يوفر لمستخدمي نظامي التشغيل iOS وأندرويد، طبقة إضافية من الأمان، إلى جانب ميزة تسجيل الدخول تلقائيا، كما يقدم تطبيق إدارة كلمات المرور ميزة المزامنة عبر جميع أجهزتك.









3. تطبيق DASHIANE:

يعد تطبيق DASHIANE، من أفضل تطبيقات إدارة كلمات المرور لمستخدمي نظامي التشغيل iOS وأندرويد، بفضل الكثير من ميزات الأمان القوية، والتي تأتي في واجهة بسيطة سهلة الاستخدام.









يقدم مدير كلمة المرور ميزة Password Generator، والتي تتيح لك استبدال كلمات المرور الضعيفة بسهولة، كما يقدم التطبيق دعما لنماذج الملء التلقائي، بالإضافة إلى إرسال تنبيهات أمان فورية لكل حساب إلى مستخدميه.