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مرأة

بين الكاجوال والكلاسيك.. شاهد أبرز إطلالات دينا داش

السبت 06/مارس/2021 - 11:59 ص
صدى البلد
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هاجر هانئ
أثارت البلوجر دينا داش جدلا كبيرا خلال الساعات الماضية، خصوصا بعد حفل زفافها الذي أقيم مساء الخميس الماضي في إحدى قاعات الفنادق الكبرى بالقاهرة، وتصدرت بعدها دينا داش مؤشرات البحث.


وتحرص دينا داش دائما على مشاركة متابعيها وجمهورها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، أبرز الصور واللقطات التي تظهر فيها، مما كشف عن أزيائها وإطلالاتها العصرية.


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وتتمتع دينا داش بذوق راقٍ في اختيار الأزياء التي تظهر بها سواء الكاجوال أو الكلاسيك أو فساتين السهرة المصنوعة من الأقمشة الراقية والمميزة أيضا، كما تعتمد على التصميمات التي تكشف عن قوامها المثالي.


وتحرص دينا داش على التنوع والتجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء، كما تعتمد على تسريحات الشعر البسيطة وصيحات المكياج الهادئة ولا تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل.


إليكم الصور...
بين الكاجوال والكلاسيك.. شاهد أبرز إطلالات دينا داش
بين الكاجوال والكلاسيك.. شاهد أبرز إطلالات دينا داش
بين الكاجوال والكلاسيك.. شاهد أبرز إطلالات دينا داش
بين الكاجوال والكلاسيك.. شاهد أبرز إطلالات دينا داش
بين الكاجوال والكلاسيك.. شاهد أبرز إطلالات دينا داش
بين الكاجوال والكلاسيك.. شاهد أبرز إطلالات دينا داش
بين الكاجوال والكلاسيك.. شاهد أبرز إطلالات دينا داش
بين الكاجوال والكلاسيك.. شاهد أبرز إطلالات دينا داش
بين الكاجوال والكلاسيك.. شاهد أبرز إطلالات دينا داش
بين الكاجوال والكلاسيك.. شاهد أبرز إطلالات دينا داش
بين الكاجوال والكلاسيك.. شاهد أبرز إطلالات دينا داش
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