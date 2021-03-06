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أخبار العالم

قس أمريكي يطالب النساء أن يصبحن جميلات مثل ميلانيا ترامب

السبت 06/مارس/2021 - 11:05 ص
ترامب وميلانيا
ترامب وميلانيا
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قسم الخارجي
طالب قس أمريكي، النساء أن يكن جميلات مثل ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس السابق، بالاهتمام بأنفسهن حتى يكن جديرات في أعين أزواجهن، وهي المطالبة التي جرت عليه انتقادات كبيرة، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

قال القس في ولاية ميسوري الأمريكية، ستيوارت ألين كلارك، خلال خطبته، إلى أنه "يتعين على النساء أن يتطلعن إلى الحفاظ على شخصياتهن، وإلى فقدان الوزن من أجل جذب انتباه أزواجهن".

واعتبر القس إن المثال لما يجب أن تكون عليه المرأة هو السيدة الأولى السابقة، ميلانيا ترامب، قائلًا  :أنها (ميلانيا)"ما يجب أن تطمح إليه النساء".

وأضاف بينما تم عرض صورة ميلانيا ترامب على الشاشة خلفه : "الآن لاحظوا، أنا لا أقول أن كل امرأة يمكن أن تكون زوجة .. مثل ميلانيا ترامب...أنا لا أقول ذلك على الإطلاق...لا يمكن لمعظم النساء أن يكن زوجات هكذا، لكن الرجل بحاجة إلى امرأة جميلة".

وانتقدت ريجان ويليامز، عضوة في كنيسة القس كلارك، كلام  القس "قرر بلا مبالاة ممارسة الإساءة الرعوية تجاه النساء". 

وكتبت: "لقد فشل في استخدام آيات الكتاب المقدس لدعم هرائه...إنه يعارض النساء، ويثير عداواتهن، ويمارس التمييز على أساس الجنس، كل ذلك بينما يتصرف وكأنه ورع أو رائع".

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