قيادات أسيوط تشارك في تشييع جنازة ضحايا حادث الكريمات بمركز أبنوب

نعى اللواء اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم السبت، ببالغ الحزن والأسى ضحايا حادث طريق الكريمات، والذى أسفر عن وفاة 18 شخصا وإصابة 5 آخرين من قرية بنى محمديات التابعة لمركز أبنوب، داعيًا المولى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر الجميل، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.









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وقدم محافظ أسيوط - فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة – وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة خالص التعازى لأسر الضحايا، داعيا المولى عز وجل أن يلهم أهلهم الصبر الجميل وأن يحفظ مصر شعبًا وجيشًا وقيادة.









وشارك المهندس نبيل الطيبى، سكرتير عام مساعد المحافظة، في تشييع جثامين الضحايا ودفنهم بمسقط رأسهم بقرية بنى محمديات التابعة لمركز أبنوب رافقه تاج جلال، رئيس مركز ومدينة أبنوب، ولفيف من القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية.









كان محافظ أسيوط تلقى إخطارا من غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة يفيد بورود بلاغ من غرفة الأزمات بمحافظة الجيزة يفيد بوقوع حادث تصام سيارة ميكروباص أسيوط، بسيارة نقل ثقيلة بطريق الكريمات في اتجاه بنى سويف، مما أسفر عن وفاة 18 شخصا وإصابة 5 آخرين جميعهم من قرية بنى محمديات بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، وتم نقل جثث الضحايا إلى مشرحة مستشفى العياط وأطفيح بالجيزة ونقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج.







