ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

قيادات أسيوط تشارك في تشييع جنازة ضحايا حادث الكريمات بمركز أبنوب

السبت 06/مارس/2021 - 11:55 ص
صدى البلد
Advertisements
إيهاب عمر
نعى اللواء اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم السبت، ببالغ الحزن والأسى ضحايا حادث طريق الكريمات، والذى أسفر عن وفاة 18 شخصا وإصابة 5 آخرين من قرية بنى محمديات التابعة لمركز أبنوب، داعيًا المولى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر الجميل، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.


اقرأ أيضا:


وقدم محافظ أسيوط - فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة – وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة خالص التعازى لأسر الضحايا، داعيا المولى عز وجل أن يلهم أهلهم الصبر الجميل وأن يحفظ مصر شعبًا وجيشًا وقيادة.


وشارك المهندس نبيل الطيبى، سكرتير عام مساعد المحافظة، في تشييع جثامين الضحايا ودفنهم بمسقط رأسهم بقرية بنى محمديات التابعة لمركز أبنوب رافقه تاج جلال، رئيس مركز ومدينة أبنوب، ولفيف من القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية.


كان محافظ أسيوط تلقى إخطارا من غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة يفيد بورود بلاغ من غرفة الأزمات بمحافظة الجيزة يفيد بوقوع حادث تصام سيارة ميكروباص أسيوط، بسيارة نقل ثقيلة بطريق الكريمات في اتجاه بنى سويف، مما أسفر عن وفاة 18 شخصا وإصابة 5 آخرين جميعهم من قرية بنى محمديات بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، وتم نقل جثث الضحايا إلى مشرحة مستشفى العياط وأطفيح بالجيزة ونقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج.


كما كلف محافظ أسيوط، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة أبنوب بسرعة صرف المساعدات العاجلة لأسر المتوفين، وتقديم جميع أوجه الدعم والمساعدة لهم لتجاوز تلك الأزمة، فضلا عن تقديم جميع الدعم للمصابين.
قيادات أسيوط تشارك في تشييع جنازة ضحايا حادث الكريمات بمركز أبنوب
قيادات أسيوط تشارك في تشييع جنازة ضحايا حادث الكريمات بمركز أبنوب
قيادات أسيوط تشارك في تشييع جنازة ضحايا حادث الكريمات بمركز أبنوب
قيادات أسيوط تشارك في تشييع جنازة ضحايا حادث الكريمات بمركز أبنوب
قيادات أسيوط تشارك في تشييع جنازة ضحايا حادث الكريمات بمركز أبنوب
قيادات أسيوط تشارك في تشييع جنازة ضحايا حادث الكريمات بمركز أبنوب
قيادات أسيوط تشارك في تشييع جنازة ضحايا حادث الكريمات بمركز أبنوب
قيادات أسيوط تشارك في تشييع جنازة ضحايا حادث الكريمات بمركز أبنوب
قيادات أسيوط تشارك في تشييع جنازة ضحايا حادث الكريمات بمركز أبنوب
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الإمام الأكبر ينعى ضحايا حافلة المعتمرين المصريين بالسعودية

تشييع 6 جثامين لأسرة مسيحية من ضحايا المنزل المنهار بالمحلة .. محافظ الغربية يوجه بصرف تعويضات للأسر.. والمحامي العام يشكل فريقا من النيابة لمعاينة الموقع

محافظ أسيوط يزور مصابى حادث مزلقان القوصية ويقدم العزاء لأسر الضحايا

شاهد.. لحظة اقتحام ونش لجرار قطار أسيوط ومقتل طاقمه

محافظ المنيا ينعى ضحايا حادث الكريمات من أبناء مركز ديرمواس

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء فى ضحايا المنزل المنهار.. صور

ترشيحاتنا

وفاة الفنانة سوسن ربيع بطلة مسرحية «إنها حقا عائلة محترمة»

قناتان مفتوحتان تنقلان مباراتي الزمالك والأهلي بدوري أبطال إفريقيا

5 مشروبات تساعد في إنقاص الوزن أثناء النوم.. تعرف عليها

هجوم بسكين ينهي حياة مراهقة في مطعم وجبات سريعة

انفجار 4 خطوط مياه بالعاشر من رمضان.. وجهاز المدينة يؤكد: جاري الإصلاح

احتساب درجات امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ضمن المجموع الكلي.. حقيقة أم شائعة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على نيسان قشقاي 2021 في مصر.. سعر ومواصفات

بين الكاجوال والكلاسيك.. شاهد أبرز إطلالات دينا داش

بفستان مبهج.. درة تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير