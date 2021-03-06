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رياضة

حسام البدري ضيف مجدي عبد الغني في أولى حلقات البلدوزر عبر الفضائيات

السبت 06/مارس/2021 - 12:07 م
صدى البلد
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يسري غازي
يحل حسام البدرى، المدير الفني لمنتخب مصر، ضيفًا على مجدى عبد الغنى، في أولى حلقات برنامجه "البلدوزر" الذي يذاع على قناة "الشمس". 

ويظهر عبد الغني، في برنامج "البلدوز" من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 11:00 مساءً، عبر قناة الشمس على تردد 12015 رأسى.

ومن المنتظر أن يناقش "البلدوزر"، مع البدرى الملفات والكواليس الخاصة باستعدادات الفراعنة الكبار لمواجهتي كينيا، وجزر القمر، فى تصفيات كأس أمم إفريقيا في الكاميرون.

ويستعد المنتخب الأول لمباراتي كينيا وجزر القمر في الجولة الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 التي تقام فى الكاميرون.

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