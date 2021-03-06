يحمي القلب.. ضع هذا الزيت على الطعام يوميا وشاهد النتيجة

وقدم موقع boldsky بعض فوائد زيت الأرغان على الصحة ومنها:

2. جيد للبشرة

يساعد زيت الأرجان على تعزيز وترطيب البشرة وتفتيح البشرة وتقليل التجاعيد إلى جانب علامات التمدد والبقع الداكنة وحب الشباب، ويساعد في علاج أنواع مختلفة من الالتهابات الجلدية ويمنع شيخوخة الجلد. يساعد وجود فيتامين E وعدد كبير من مضادات الأكسدة في تقليل أي نوع من الضرر الناتج عن الإجهاد التأكسدي للجلد.



