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مرأة

يحمي القلب.. ضع هذا الزيت على الطعام يوميا وشاهد النتيجة

السبت 06/مارس/2021 - 08:31 م
فوائد زيت الارجان
فوائد زيت الارجان
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نهى هجرس
للزيوت النباتية تاريخ طويل من الفوائد الصحية في الطهي ومستحضرات التجميل والمنتجات الصيدلانية، ومن بين العديد من الزيوت النباتية الأساسية ، يتميز زيت الأرغان المستخرج من شجرة الأرغان (Argania Spinosa L.) بخصائص علاجية رائعة ذات قيمة نباتية وبيولوجية واجتماعية كبيرة.

وقدم موقع boldsky بعض فوائد زيت الأرغان على الصحة ومنها:

1. يحمي القلب 
يساعد زيت الأرجان على موازنة مستويات الكوليسترول في الجسم، ويمكن أن يؤدي الاستهلاك المنتظم لهذا الزيت إلى خفض مستوى الكوليسترول السيئ وزيادة مستويات الكوليسترول الحميد، وهذا يساعد على منع تصلب الشرايين والنوبات القلبية والسكتات الدماغية وغيرها من مشاكل القلب والأوعية الدموية الخطيرة التي يسببها الكوليسترول.

2. جيد للبشرة 
يساعد زيت الأرجان على تعزيز وترطيب البشرة وتفتيح البشرة وتقليل التجاعيد إلى جانب علامات التمدد والبقع الداكنة وحب الشباب، ويساعد في علاج أنواع مختلفة من الالتهابات الجلدية ويمنع شيخوخة الجلد. يساعد وجود فيتامين E وعدد كبير من مضادات الأكسدة في تقليل أي نوع من الضرر الناتج عن الإجهاد التأكسدي للجلد. 

3. يساعد على الهضم 

في العديد من البلدان ، يستخدم زيت الأرغان كزيت غمس وتتبيل للسلطة أو يتم رشه فوق منتجات اللحوم المشوية، عند تناوله عن طريق الفم ، يمكن أن تساعد المركبات العضوية في زيت الأركان في زيادة مستوى البيبسين في المعدة وبالتالي تعزيز عصارة المعدة وتعزيز عملية الهضم الفعالة.
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