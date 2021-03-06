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سيارات

شاهد.. ظهور لامبورجيني أوروس 2022 المموهة.. صور

السبت 06/مارس/2021 - 04:01 م
لامبورجيني أوروس
لامبورجيني أوروس 2022
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كريم عاطف

تستعد شركة لامبورجيني الخاصة بصناعة السيارات الرياضية لطرح سيارتها الجديدة أوروس الهجينة موديل 2022 ، بالرغم من اعلانها اكثر من مرة انهاء مسيرة طرازها الشهير .

وبالفعل ظهرت لامبورجيني أوروس Urus موديل 2022 بتمويهات كبيرة اكثر من مرة اثناء اختبراتها استعدادا للكشف عنها خلال العام القادم 2022 ، ولكن لم يحدد اى موعد بالتحديد .

وقالت عدد من التقارير الخاصة بمجلة Car Magazine البريطانية ، ان السيارة لامبورجيني أوروس Urus موديل 2022 ، ستستمد قوتها من محرك من شركة بورش يحمل الاسم الكودي LK5 من الممكن أن ينتج ما يصل إلى 600 حصان، بالاضافة الى محرك كهربائي لتقديم قوة مشتركة تبلغ 820 حصان.

وتوقعت مجلة Car Magazine البريطانية ان وزن السيارة لامبورجيني أوروس Urus موديل 2022 سيزيد كما هو الحال فى جميع السيارات الهجينة مقارنة بالسيارات التقليدية ، وسيضيف حوالي 250 كيلوغرامًا ، ليصل الوزن الإجمالي إلى 2450 كجم بدون اضافة اى مميزات اخرى .

بينما يؤكد خبراء السيارات العالميين ان السيارة لامبورجيني أوروس Urus Sport RS موديل 2022 الخاصة سيصل قوتها إلى 675 حصانًا ، ويمكنها أن تستخدم نسخة مطورة من محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4.0 لتر ، وربما تنتج عزم دوران أكبر قليلًا من 850 نيوتن متر، التي يمكن الوصول إليها في أوروس العادية.

شاهد.. ظهور لامبورجيني أوروس 2022 المموهة.. صور
شاهد.. ظهور لامبورجيني أوروس 2022 المموهة.. صور
شاهد.. ظهور لامبورجيني أوروس 2022 المموهة.. صور
شاهد.. ظهور لامبورجيني أوروس 2022 المموهة.. صور
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