أشكر الرئيس السيسي.. عبد الفتاح البرهان: مصر سند حقيقي للسودان

تقدم الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتلبيته الدعوة بزيارة السودان، لافتًا إلى أن السودان يمر فى الوقت الحالي بمرحلة انتقال بها الكثير من المصاعب، مؤكدا أن مصر سند حقيقي للسودان.





وأضاف "البرهان"، في كلمته بمؤتمر صحفي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن زيارة الرئيس السيسى إلى السودان دعم حقيقى، وسند لثورة السودان؛ لأنها تصب فى مصلحة تقوية روابط الأخوة بين الدولتين، لافتا إلى أن السودان يمر حاليا بمرحلة انتقالية ويحتاج إلى تضافر الجهود ووقفة الأصدقاء والأشقاء.





وأكد أن الدعم الحقيقى للسوادن يصب فى خانة تقوية روابط الأخوة بين البلدين، مشيرا إلى أنه تمت مناقشة الملفات الخاصة التى تدعم التعاون المشترك والوصول لرؤى موحدة تخدم تقدم وتطور ونماء الشعبين، وتسهم فى استقرار البلدين، متقدما بالشكر لحكومة شعب مصر والتى تعد سندا حقيقيا لثورة شعب السودان خاصة لمواقفهم الداعمة للسودان ولحكومتها الانتقالية فى سبيل توطيد الحكم الديمقراطى الذى يسعى العالم إليه.



