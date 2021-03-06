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محافظات

على مساحة 4770 مترا.. رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الجديد طوارئ والحالات الحرجة بشبين الكوم

السبت 06/مارس/2021 - 03:40 م
صدى البلد
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مروة فاضل
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستشفى الطوارئ والاستقبال، ووضع الحالات الحرجة التابعة لمستشفى شبين الكوم التعليمي.

جاء ذلك لمتابعة نسب تنفيذ المستشفى الجديد، حيث تفقد المبنى، واستمع إلى عرض الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة.

ويقع المستشفي الجديد على مساحة نحو 4770 مترا ويتكون من 8 أدوار تضم قسما للأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي، وقسما للقسطرة التداخلية، فضلا عن 8 غرف عمليات، و48 سرير رعاية مركزة، و6 غرف رعاية عزل، و96 سريرا داخليا، و4 ماكينات غسيل كلوي طوارئ.

وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أن مستشفى شبين الكوم التعليمي تسعى إلى أن تصبح مركزا طبيا متميزا على المستوى الإقليمي والمحلي حيث تعد من أكبر وأقدم مستشفيات محافظة المنوفية.

وأضافت أنها تقدم خدمات الرعاية الصحية لمواطني المحافظة والمحافظات الأخرى المجاورة. وفي الوقت نفسه.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن المبنى يضم ٤٠٠ طبيب، ما بين استشاري وأخصائي.

وفي ختام زيارته للمستشفى، أثنى رئيس الوزراء على ما يتم من أعمال تطوير لمبنى الطوارئ، موجها بسرعة الانتهاء من كافة التجهيزات؛ سعيا لتشغيل هذا المبنى لخدمة المواطنين.

على مساحة 4770 مترا.. رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الجديد طوارئ والحالات الحرجة بشبين الكوم
على مساحة 4770 مترا.. رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الجديد طوارئ والحالات الحرجة بشبين الكوم
على مساحة 4770 مترا.. رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الجديد طوارئ والحالات الحرجة بشبين الكوم
على مساحة 4770 مترا.. رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الجديد طوارئ والحالات الحرجة بشبين الكوم
على مساحة 4770 مترا.. رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الجديد طوارئ والحالات الحرجة بشبين الكوم
على مساحة 4770 مترا.. رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الجديد طوارئ والحالات الحرجة بشبين الكوم
على مساحة 4770 مترا.. رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الجديد طوارئ والحالات الحرجة بشبين الكوم
على مساحة 4770 مترا.. رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الجديد طوارئ والحالات الحرجة بشبين الكوم
على مساحة 4770 مترا.. رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الجديد طوارئ والحالات الحرجة بشبين الكوم
على مساحة 4770 مترا.. رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الجديد طوارئ والحالات الحرجة بشبين الكوم
على مساحة 4770 مترا.. رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الجديد طوارئ والحالات الحرجة بشبين الكوم
على مساحة 4770 مترا.. رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الجديد طوارئ والحالات الحرجة بشبين الكوم
على مساحة 4770 مترا.. رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الجديد طوارئ والحالات الحرجة بشبين الكوم
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