بعد فوز رئيس صن داونز بالرئاسة .. من هم نواب رئيس كاف

أكد صلاح سيد احمد الصحفي الموريتانى انتهاء معركة انتخابات الاتحاد الافريقي لكرة القدم بفوز الجنوب افريقي باتريس موتسيبي برئاسة الكاف بالتزكية .

وأضاف أن السينغالي سينغور نائب الرئيس الأول و أحمد ولد يحي نائب الرئيس الثاني وسيبقي على رئاسة الإتحادية الوطنية لكرة القدم بموريتانيا

يأتى ذلك بعد اعلن اتحاد جنوب أفريقيا لكرة القدم فوز باتريس موتسيبي رئيس نادي صن داونز، برئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف".



