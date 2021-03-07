بكاميرا غريبة وشاشة خلفية.. شاومي تعتمد هاتف Mi 11 Ultra تمهيدا لإطلاقه.. صور

اعتمدت شركة شاومي Xiaomi، هاتفها المرتقب Mi 11 Ultra، في إندونيسيا، مما يشير إلى قرب إطلاق الهاتف الرائد، وعلى الرغم من أن الصور المسربة لا توضح أي تفاصيل حول الهاتف الخارق إلا أن بعض التسريبات كشف جميع مواصفات الهاتف تقريبا.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تعتزم شركة شاومي إطلاق هاتف Mi 11 Ultra، الذي سيتوفر في لونين فق هما الأبيض والأسود، عالميا خارج الصين، وسيمتاز الهاتف المنتظر بشاشة غريبة على ظهره بحيث يمكن للمستخدم استخدام الكاميرا الخلفية ككاميرا للتصوير السيلفي.





وسيأتي هاتف شاومي الرائد Mi 11 Ultra، بشاشة من نوع AMOLED، بقياس 6.81 بوصة، وبجودة عرض WQHD+، تدعم معدل تحديث عال قدره 120 هرتزا في الثانية، محمية بطبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus.





وسيعمل هاتف Mi 11 Ultra، بأحدث معالجات كوالكوم من نوع Snapdragon 888، بتكنولوجيا 5 نانومتر، وسيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام كبيرة بسعة 8 و 12 و 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 و 512 جيجابايت، وكما سيعمل الهاتف بواجهة المستخدم MIUI 12.5، ونظام التشغيل أندرويد 11.





وسيحتوي هاتف Mi 11 Ultra، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع سلكيا بقدرة 67 وات، وشحن لاسلكي بقدرة 67 وات، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة 10 وات.





ومن المحتمل أن يجلب هاتف Mi 11 Ultra، إعدادات كاميرا قوية بداخله، مع عدسة رئيسية ستأتي بدقة 50 ميجابكسل، مقترنة بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة زوم بدقة 48 ميجابكسل أيضًا، قادرة على التكبير البصري يبلغ 5x، وزوم رقمي يصل إلى و 120 ×، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل.







